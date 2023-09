Spotkanie "odbyło się w otwartej i serdecznej atmosferze" i "było poświęcone wojnie na Ukrainie oraz jej dramatycznym konsekwencjom" - poinformował Watykan w komunikacie. Według niego obie strony podkreślały "potrzebę połączenia wysiłków, by zachęcać do dialogu i znaleźć drogi wiodące do pokoju".



21:05

Zarządzono obowiązkową edukację rodzin z dziećmi z terenów w obwodzie chersońskim ostrzeliwanych przez Rosjan. Informację podał szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

Wcześniej w czwartek biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że w nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska dokonały ostrzału artyleryjskiego miejscowości w gminie Biłozerka w pobliżu Chersonia. Zginął sześcioletni chłopczyk, a jego 13-letni brat walczy o życie w szpitalu. Pocisk trafił w dom mieszkalny. Troje sąsiadów, którzy próbowali udzielić pomocy poszkodowanym, również zostało rannych.

W ciągu minionej doby agresorzy 82 razy ostrzelali cele cywilne, wykorzystując w tym celu działa artyleryjskie, czołgi, samoloty, wyrzutnie rakietowe Grad, moździerze i drony.

20:50

Rumuński resort obrony wprowadza dodatkowe ograniczenia lotów w przestrzeni powietrznej nad północną Dobrudżą przy granicy z Ukrainą. To pokłosie ostatnich ataków Rosji na Ukrainę, po których Rumuni znajdowali na swoim terytorium szczątki zestrzelonych dronów.

20:35

Błaganie Korei Północnej o pomoc to wyrok dla polityki Władimira Putina i powód do żartów, ale pociski to pociski, więc traktujemy działania Moskwy i Pjongjangu bardzo poważnie - podkreślił Mychajło Podolak, doradca biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zaznaczył, że "to nie jest tylko sprawa Ukrainy". "Na zaangażowanie innych graczy, którzy otwarcie inwestują w wojnę w Europie i podkopują globalny porządek, musi być jasna odpowiedź. Nie oświadczenia" - dodał.

20:32

Prezydenci USA i Ukrainy Joe Biden i Wołodymyr Zełenski spotkają się w przyszłym tygodniu - podała amerykańska telewizja NBC. Ukraiński prezydent odwiedzi Nowy Jork w ramach tygodnia wysokiego szczebla na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zełenski ma się spotkać w Nowym Jorku również z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy mają rozmawiać między innymi o ukraińskim zbożu.

19:39

Ukraińskie siły uszkodziły na Morzu Czarnym dwa okręty patrolowe typu Wasilij Bykow rosyjskiej floty - poinformowała ukraińska armia.

Jak podał StratCom Ukraińskich Sił Zbrojnych, jednostki zostały zaatakowane w południowo-zachodniej części Morza Czarnego. Poinformowano o "pewnych uszkodzeniach" okrętów. Nie podano więcej szczegółów.

18:55

Władze Rosji zamknęły dla żeglugi część bułgarskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Czarnym do końca września z powodu trwających na tym obszarze ćwiczeń wojskowych; uważamy te działania za prowokację - powiedział minister obrony Bułgarii Todor Tagarew. Jak informuje portal Euractiv, Sofia prowadzi obecnie rozmowy z NATO w sprawie możliwego sposobu rozwiązania tego problemu.

Władze Bułgarii chcą określić, czy powinny samodzielnie przeciwstawiać się działaniom rosyjskim, czy też mogą liczyć na pomoc Sojuszu Północnoatlantyckiego - przekazał Tagarew w wywiadzie dla Euractiv.

17:31

Nowe fakty w sprawie ubiegłorocznego incydentu nad Morzem Czarnym, kiedy rosyjski myśliwiec omal nie zestrzelił brytyjskiego samolotu zwiadowczego nieopodal wybrzeży okupowanego Krymu. Okazało się, że pilot świadomie wystrzelił w stronę brytyjskiej maszyny dwa pociski, sądząc, że ma pozwolenie z kontroli naziemnej.

17:02

Ze zdjęcia satelitarnego wynika, że trwa demontaż obozu rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi - pisze portal Radia Swoboda. Od 23 sierpnia zdemontowano ok. 60 dużych namiotów wojskowych, mogących pomieścić ok. 1000 osób.

Radio Swoboda powołuje się na zdjęcie satelitarne z 9 września przekazane redakcji przez serwis Planet Labs. Na razie nie wiadomo, dokąd przenoszone są namioty i czy najemnicy opuścili terytorium Białorusi.