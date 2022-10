W Łymanie w obwodzie donieckim odnaleziono miejsce pochówku 180 osób - potwierdziła ukraińska policja. Są tam m.in. groby kilkuletnich dzieci. Rosjanie zaczęli przygotowywać swoje społeczeństwo na możliwe użycie broni nuklearnej - ocenił w wywiadzie dla BBC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Siły ukraińskie zgłaszają problemy z systemem Starlink podczas ofensywy przeciw wojskom rosyjskim; niektóre z urządzeń przestały działać, gdy żołnierze ukraińscy wkroczyli na wyzwolone spod rosyjskiej okupacji tereny - podał dziennik "Financial Times", powołując się na ukraińskich urzędników. Wydarzenia z 226. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 07.10.2022 roku. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Miejsce pochówku w Łymanie / YEVGEN HONCHARENKO / PAP/EPA

21:43

W Łymanie w obwodzie donieckim odnaleziono miejsce pochówku 180 osób - potwierdziła ukraińska policja. Są tam m.in. groby kilkuletnich dzieci.

"W zbiorowych grobach leżą tu całe rodziny. Są groby dzieci urodzonych w latach 2019-2021" - napisał przedstawiciel policji ukraińskiej Jewhen Żukow na Telegramie.

Wcześniej o odnalezieniu miejsca pochówku poinformował portal Donbass.Realii, projekt medialny Radia Swoboda. Władze regionalne przekazały zaś, że po wyzwoleniu Łymanu spod okupacji rosyjskiej mieszkańcy poinformowali o 39 miejscach pochówku, gdzie mogą się znajdować zarówno groby pojedynczych osób, jak i groby zbiorowe.



21:32

Dwoje dzieci - pięcioletnia dziewczynka i 10-letni chłopiec - zginęło na skutek wybuchu miny w miejscowości Pidhirne na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - przekazała agencja Interfax-Ukraina za regionalną komendą policji.

Dzieci oddaliły się poza rodzinną wieś w poszukiwaniu stabilnego zasięgu telefonii komórkowej. W okolicach cmentarza chłopiec nastąpił na rosyjską minę i zginął na miejscu. Dziewczynkę przewieziono do szpitala, lecz jej życia nie udało się uratować.

21:21

Rosja przerzuciła na lotnisko w Łunińcu na południu Białorusi co najmniej 20 irańskich dronów-kamikadze Shahed-136. Oznacza to, że możliwe są ataki przy pomocy tych maszyn w środkowej i zachodniej części Ukrainy - ostrzegło ukraińskie Regionalne Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej "Zachód".

21:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w ciągu tygodnia siły ukraińskie wyzwoliły spod okupacji rosyjskiej 29 miejscowości na wschodzie kraju, w tym sześć miejscowości w obwodzie ługańskim. Zapewnił, że również na południu kraju armia ukraińska osiąga "dobre rezultaty".

20:46

W Rosji powstaje niebezpieczny dla Putina sojusz dowódcy Gwardii Narodowej Wiktora Zołotowa, właściciela prywatnej firmy wojskowej (Grupy Wagnera) Jewgienija Prigożyna, prokremlowskiego przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa i, być może, bankowego magnata Jurija Kowalczuka - ocenił rosyjski opozycjonista Michaił Chodorkowski.

20:37

Rosjanie zaczęli przygotowywać swoje społeczeństwo na możliwe użycie broni nuklearnej - ocenił w wywiadzie dla BBC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oni jeszcze nie wiedzą, czy to zrobią, czy nie. Dla mnie niebezpieczne jest samo mówienie o tym - podkreślał. Putin nie boi się ataku nuklearnego. On boi się jedynie swojego narodu. Tylko on może zastąpić go kimś innym, odebrać mu władzę i przekazać ją w inne ręce - dodał.

20:35

Do 14 wzrosła liczba osób zabitych w ostrzałach rakietowych w Zaporożu, na południowym wschodzie Ukrainy, przeprowadzonych w nocy ze środy na czwartek przez rosyjskie wojska - powiadomił na Telegramie sekretarz zaporoskiej rady miejskiej Anatolij Kurtiew.

W piątek w godzinach porannych ukraińskie służby informowały o 11 ofiarach śmiertelnych.

Najeźdźcy dokonali w nocy ze środy na czwartek siedmiu ataków rakietowych na jedną z dzielnic Zaporoża. Uszkodzono lub zniszczono kilka budynków mieszkalnych.

20:34

Siły ukraińskie zgłaszają problemy z systemem Starlink podczas ofensywy przeciw wojskom rosyjskim; niektóre z urządzeń przestały działać, gdy żołnierze ukraińscy wkroczyli na wyzwolone spod rosyjskiej okupacji tereny - podał dziennik "Financial Times", powołując się na ukraińskich urzędników.

Przerwy w dostępie do usług, oferowanych przez systemy łączności satelitarnej firmy SpaceX Elona Muska, hamują ofensywę przeciwko rosyjskim wojskom okupacyjnym - wskazali ukraińscy żołnierze i urzędnicy.

20:00

Co się dzieje na froncie? Jak duże sukcesy w ostatnich dniach udało się odnieść wojskom ukraińskim, wyzwalającym kraj spod rosyjskiej okupacji?

To jest tematem "Rzutu na mapę" - nowego interaktywnego programu informacyjnego RMF24.pl. Razem z generałem Mirosławem Różańskim przy mapie analizujemy, co przez ostatni tydzień wydarzyło się na froncie.

"Rzut na mapę". Co się dzieje na froncie w Ukrainie? Jakub Rutka / RMF FM

19:53

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi potwierdził, że agencja przeprowadziła rotację swych ekspertów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy. MAEA dodała, że Grossi w przyszłym tygodniu uda się do Rosji.

Jak podaje agencja Reutera, czterej eksperci MAEA zastąpili teraz dwóch specjalistów, którzy przebywali w elektrowni od 1 września.

W osobnym oświadczeniu MAEA zapowiedziała, że Grossi uda się do Moskwy w przyszłym tygodniu na rozmowy na temat ustanowienia strefy ochronnej wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Siłownia jest okupowana przez wojska rosyjskie.

Wizyta Grossiego była najpierw zapowiadana na ten tydzień. Szef MAEA miał udać się kolejno do Kijowa i do Moskwy; w Kijowie był w czwartek.



19:52

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i jego zespół pracują nad przedłużeniem porozumienia w sprawie eksportu ukraińskich zbóż przez Morze Czarne; umowa może wygasnąć w listopadzie - przekazał rzecznik organizacji Stephane Dujarric.

Zespół Guterresa zamierza nie tylko przedłużyć, ale też poszerzyć tę umowę, a ponadto "pracuje również nad usunięciem przeszkód w eksporcie rosyjskich zbóż i nawozów" - dodał Dujarric. W związku z tym dyrektor ONZ do spraw pomocy humanitarnej Martin Griffiths i przedstawicielka organizacji do spraw handlu Rebeca Grynspan udadzą się za około tydzień do Moskwy, by omówić te kwestie.



19:40

Ukraiński parlament (Rada Najwyższa) przyjął uchwałę uznającą Wyspy Kurylskie na Oceanie Spokojnym za integralną część terytorium Japonii, znajdującą się pod rosyjską okupacją - powiadomił portal RBK-Ukraina za deputowanym do Rady Jarosławem Żełezniakiem.

Parlament wezwał społeczność międzynarodową do "dalszego podejmowania wszelkich możliwych kroków w celu sformalizowania prawnego statusu Terytoriów Północnych Japonii (termin stosowany przez Tokio na określenie spornego archipelagu - PAP)".

Japonia domaga się od Rosji zwrotu czterech wysp, które sowieckie wojska zajęły wraz z całym archipelagiem Kurylów w 1945 roku, tuż po kapitulacji Japonii w II wojnie światowej. Tokio uważa te zamieszkane przez 20 tys. osób wyspy za "integralną część terytorium Japonii". Z powodu sporu o Kuryle Rosja i Japonia do dziś nie podpisały formalnego układu pokojowego po zakończeniu wojny, mimo że ponownie nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1956 roku.

19:35

W Łymanie, mieście w północnej części obwodu donieckiego, wyzwolonym spod okupacji rosyjskiej, mieszkańcy poinformowali o 39 miejscach pochówku. Mogą być to groby pojedynczych osób, jak i groby zbiorowe - poinformowała policja.

Krótko po tym oświadczeniu portal Donbass.Realii, projekt medialny Radia Swoboda (Radio Wolna Europa/Radio Swoboda, RFE/RL), podał, że w Łymanie znajduje się masowy grób, w którym spoczywać może nawet 180 osób.

Portal Hromadske podał w środę, że w Łymanie znaleziono masowy grób, w którym znajduje się ponad 50 ciał zamordowanych cywilów. Wiceszef MSW Ukrainy Jewhenij Jenin powiedział w piątek, że "faktycznie w każdym mieście czy wsi", skąd wyparto wojska rosyjskie działała rosyjska "katownia w tej czy innej formie".



19:21

Rosyjskie władze mają duże trudności, by wyposażyć zmobilizowanych żołnierzy nawet w ubrania; mężczyźni powołani do wojska są zmuszeni kupować wiele elementów ekwipunku na własny koszt - powiadomił komunikacie ukraiński sztab generalny.



18:24

Rosyjskie władze zdymisjonowały dowódcę Wschodniego Okręgu Wojskowego, generała pułkownika Aleksandra Czajko - informuje rosyjski serwis informacyjny RBC. To kolejna w ostatnim czasie zmiana w kadrze dowódczej rosyjskiego wojska.

18:20

Pracownicy sfery budżetowej na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy są zmuszani do zapisywania się do kremlowskiej partii Jedna Rosja; jeśli ktoś odmawia, grozi mu się zwolnieniem z pracy, a nawet mobilizacją na wojnę - powiadomił rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.



17:07

Członek wewnętrznego kręgu współpracowników Putina wygłosił w rozmowie z prezydentem krytykę wojny w Ukrainie i popełnianych w niej błędów - podał "Washington Post", powołując się na informacje służb wywiadowczych. Ma to być sygnał świadczący o rosnących napięciach w kręgu rosyjskich władz.

16:50

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wręczył Władimirowi Putinowi bon podarunkowy na ciągnik. Wszystko to z okazji 70. urodzin.

16:08

Aktywiści w Pradze przynieśli przed ambasadę Rosji trumnę z lalką przypominającą Władimira Putina. Rosyjski prezydent kończy dziś 70 lat. Uczestnicy akcji życzyli mu "długiego życia w więzieniu".

14:28

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że Ukraina stwarza ryzyko wykorzystania broni masowego rażenia. Uznał, że słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego uzasadniają rosyjską inwazję.

13:21

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy mianowała byłego szefa państwowego Oszczadbanku Andrija Pysznego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Ukrainy (NBU) - podała agencja Ukrinform za deputowanym do Rady Jarosławem Żełezniakiem.

Za kandydaturą Pysznego zagłosowało 290 deputowanych - poinformował Żelezniak na Telegramie.

Poprzedni szef NBU Kyryło Szewczenko został w czwartek odwołany ze stanowiska przez Radę Najwyższą na wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jest podejrzany o nielegalne działania w latach 2015-2020, czyli w czasie, gdy kierował państwowym Ukrhazbankiem - poinformował portal Ukrainska Prawda, powołując się na Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną.



13:00

Putin nie mówi już ministrom o swoich planach, spotyka się z krytyką w kręgach wewnętrznych. Władimir Putin przestał konsultować się z ministrami i nie informuje ich o swoich planach, donosi rosyjski serwis informacyjny Meduza, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do Kremla i rządu.

12:57

"Komitet Noblowski ma interesujące rozumienie słowa "pokój", jeśli przedstawiciele dwóch krajów, które zaatakowały trzeci, otrzymują Nagrodę Nobla. Ani organizacje rosyjskie, ani białoruskie nie były w stanie zorganizować oporu wobec wojny. Tegoroczny Nobel jest "wspaniały"" - skomentował decyzję komitetu noblowskiego Michaił Podoljak w mediach społecznościowych.

12:12

Konsekwencje rosyjskiego ataku na Zaporoże. Dzielnica Szewczenkiw miasta

Według Oleksandra Starucha, szefa Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, miasto zostało zaatakowane przez drony kamikaze Shahed-136. Jedna z rakiet wroga spadła na dziedziniec wieżowca.

11:58

Policja zawiesiła ukraińską flagę na budynku komendy w Wielkiej Ołeksandrywce w obwodzie chersońskim. Film został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

11:54

Władze Rosji zmobilizowały 500 kryminalistów, by wzmocnić swoje wojska w okupowanej części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W komunikacie napisano, że zmobilizowani przestępcy zaczęli już przyjeżdżać do obwodu donieckiego. Wszystkim przybywającym odbierane są telefony komórkowe. Dowódcy nowo tworzonych jednostek rekrutowani są spośród funkcjonariuszy rosyjskich sił bezpieczeństwa.

11:44

Siedziba okupantów we wsi Dawidiw Brid w obwodzie chersońskim.

11:33

Przewodniczący parlamentu Donieckiej Republiki Ludowej Dienis Puszilin podarował Kadyrowowi gwiazdę Bohatera DRL.

11:26

Kreml zachował się jak diler narkotykowy, bo początkowo oferował bardzo tani gaz, jednak teraz już znamy jego prawdziwą cenę. Jest nią krew żołnierzy, kobiet i dzieci na Ukrainie i nadchodząca trudna zima w Europie, gdy ceny gazu i elektryczności na całym kontynencie będą bardzo wysokie. Oto cena porozumienia między Niemcami a Rosją - powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w piątek wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNBC.

Jak przekazał premier, ceny gazu, a nawet jego możliwy brak, to problem, który kraje Europy muszą rozwiązać wspólnie.

11:05

61680 żołnierzy, 2466 czołgów, 1455 systemów artyleryjskich, 233 helikoptery - tak, według ukraińskiego sztabu, wyglądają straty Rosjan od początku wojny z Ukrainą.

10:52

Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego, na północnym wschodzie Ukrainy, pracują polscy eksperci, którzy dokumentują rosyjskie zbrodnie. Za kilka tygodni międzynarodowi specjaliści będą mogli pracować w Łymanie w obwodzie donieckim - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski.



Szef MSW podkreślił znaczenie tego, że eksperci międzynarodowi będą pomagać w rejestrowaniu zbrodni wojennych na terenach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji.

10:39

Będę domagał się od państw Unii Europejskiej, by przeznaczyły więcej pieniędzy na wsparcie wojskowe dla Ukrainy - zapowiedział wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell przed rozpoczęciem szczytu UE w Pradze.



W 2021 r. UE stworzyła Europejski Instrument na rzecz Pokoju. To mechanizm pozabudżetowy, który ma pomóc UE zapobiegać konfliktom, budować pokój oraz zwiększać bezpieczeństwo międzynarodowe. Pozwala finansować działania operacyjne o skutkach wojskowych lub obronnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB).

10:33

Rano Ukraińcy zestrzelili na południu rosyjski śmigłowiec uderzeniowy ka-52 aligator. Wczoraj jednak te straty w sprzęcie były wyjątkowo wysokie. Jak podaje sztab generalny armii Ukrainy - Rosjanie stracili 17 czołgów, 29 transporterów opancerzonych i aż 31 jednostek artylerii. Strącono też 20 rosyjskich dronów.

To dowód na intensywność prowadzonych walk. Ukraińska kontrofensywa cały czas trwa i postępuje. Według analityków Kijów robi duże postępy na południu kraju, w obwodzie chersońskim, coraz bardziej intensywne są walki w okupowanych przez Rosję obwodach donieckim i Ługańskim.

10:28

Zachód musi zbudować silne zdolności odstraszania, aby mieć pewność, że Rosja nie będzie chciała ryzykować rozszerzenia wojny - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Pradze.



"Musimy być silni i nie dawać sobą manipulować, ponieważ reżim Kremla jest w tym bardzo dobry" - dodał litewski przywódca.

10:17

Rosjanie znów bombardują Zaporoże, w centrum miasta słychać było trzy silne wybuchy - informują lokalne władze. W nocy na miasto spadły rakiety i drony kamikadze.

We wczorajszych ostrzałach zginęło 11 osób, a co najmniej 15 cały czas jest poszukiwanych pod gruzami zawalonych budynków.

09:56

Jeden z rosyjskich pocisków spadł na dziedziniec wieżowca. Dom mieszkalny jest zniszczony, a sieci energetyczne uszkodzone - informuje szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Staruch.

09:27

Dużą część sprzętu ukraińskiego wojska stanowi ten zdobyty w walce, a w przypadku czołgów jest to ponad połowa. To, że siły rosyjskie nie niszczą ich zanim wpadną w ręce ukraińskie, źle świadczy o wyszkoleniu Rosjan - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



"Niezdolność rosyjskich załóg do zniszczenia nieuszkodzonego sprzętu przed wycofaniem się lub poddaniem podkreśla słaby stan wyszkolenia i niski poziom dyscypliny bojowej. W sytuacji, gdy rosyjskie formacje są mocno nadwyrężone w kilku sektorach, a oddziały coraz bardziej zdemoralizowane, Rosja prawdopodobnie nadal będzie tracić ciężką broń" - dodano.

09:21

09:15

Jeszcze możecie uratować Rosję przed tragedią, a armię - przed poniżeniem i hańbą - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym apelu skierowanym do rosyjskich żołnierzy.



"Okłamano was i zdradzono. Obiecali wam lekki spacer, a posłali w pułapkę. Płacicie krwią za czyjeś fantazje i fałszywe cele" - mówił minister obrony Ukrainy w wygłoszonym w języku rosyjskim wezwaniu do wojskowych armii agresora.

08:53

Na wyspie St. Lawrence należącej do stanu Alaska zatrzymano dwóch Rosjan, którzy twierdzą, że przypłynęli łodzią z Czukotki. Przekazali, że uciekają przed ogłoszoną przez Władimira Putina częściową mobilizacją i poprosili o azyl.

08:13

W ciągu minionej doby w obwodzie donieckim dwie osoby cywilne zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów - powiadomił szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko.

"Rosjanie zabili 6 października dwóch cywilów w Donbasie: w Bachmucie i Kurdiumiwce (...). Siedem osób zostało rannych" - poinformował Kyryłenko na Telegramie.

Powiadomił również, że w Swiatihorsku znaleziono ciała siedmiu osób, które zostały zabite w czasie rosyjskiej okupacji.

07:50

Aleksandr Łukaszenka złożył życzenia Władimirowi Putinowi z okazji 70. urodzin: "Jako prawdziwy przywódca wielkiego mocarstwa podejmujesz wyważone i trudne decyzje, aby zapewnić niezależność Federacji Rosyjskiej, chronić tradycje i wartości narodu rosyjskiego".

07:46

Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków rakietowych na Zaporoże, na południowym wschodzie Ukrainy, które siły rosyjskie przeprowadziły w nocy ze środy na czwartek - podała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Władze informują o kolejnych atakach na to miasto przy użyciu irańskich dronów.

07:18

Zniszczyli cerkiew, rozwalili szkołę, splądrowali domy. Krążyli wokół wsi czołgami i głośno rechotali. Zachowywali się jak pijani albo po narkotykach - mówi PAP o rosyjskich żołnierzach Tamara, mieszkanka wyzwolonej niedawno wsi Mała Komyszuwacha na wschodzie Ukrainy.

Przed wojną ta miejscowość w obwodzie charkowskim liczyła ponad 200 ludzi. Obecnie mieszka w niej 15 osób. Na ulicach nie widać nikogo. Żaden dom przy głównej wiejskiej drodze nie nadaje się do życia. To, czego nie zniszczyły pociski, zrujnowali mieszkający w nich okupanci. Tamara pojawia się nieoczekiwanie obok cerkwi.

07:06

Kolejny rosyjski czołg zniszczony przez ukraińskie wojsko.

06:37

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: W ciągu ostatniego dnia Rosjanie wystrzelili osiem rakiet i wykonali 15 nalotów oraz wystrzelili ponad 70 pocisków z MRLS.

06:24

ISW: Wykorzystanie przez Rosję dronów produkcji irańskiej nie daje wymiernych efektów, tak jak zrobiło to ukraińskie użycie dostarczonych przez USA systemów HIMARS i jest mało prawdopodobne, aby wpłynęło znacząco na przebieg wojny.

05:50

Nocne eksplozje w Nokopolu.

05:29

Eksplozje były słyszane w Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim, podają internauci. Brakuje oficjalnego potwierdzenia.

05:24

Prezydent USA Joe Biden ostrzegł w czwartek, że ryzyko nuklearnego Armagedonu jest najwyższe od czasu kryzysu kubańskiego z 1962 roku. "Putin to człowiek, którego znam dobrze, on nie żartuje" - powiedział Biden.

05:16

Stany Zjednoczone oskarżyły rosyjskich najemników wojskowych o eksploatację zasobów naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Sudanie i innych afrykańskich krajach w celu sfinansowania wojny Moskwy na Ukrainie.

05:00

Ministerstwo obrony USA nie otrzymało żadnych informacji, które wskazywałyby, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował się zrealizować groźby użycia broni jądrowej w wojnie z Ukrainą - powiedział rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder.



Rzecznik Pentagonu przypomniał, że przedstawiciele administracji USA, w tym minister obrony Lloyd Austin, a także partnerzy międzynarodowi, nazwali rosyjskie groźby nuklearne "lekkomyślnymi i nieodpowiedzialnymi".



Podkreślił, że mimo to Stany Zjednoczone i ich sojusznicy poważnie traktują zagrożenie nuklearne i nadal monitorują rozwój sytuacji, a także zaznaczył, że "USA nadal skupiają się na wspieraniu Ukrainy w walce z rosyjską agresją".