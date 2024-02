Ukraina odpiera kolejny rosyjski atak rakietowy - celem między innymi Kijów oraz Lwów. W związku z tą aktywnością rosyjskiego lotnictwa znów poderwano do lotu samoloty polskie i sojusznicze. "Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione" - informuje o poranku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Siły Zbrojnych. Czwartek to 722. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji zbieramy w naszej relacji z 15.02.2024 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia wojenne na Ukrainie, na zdjęciu: Izium / Vladyslav Musiienko / PAP

07:00

Szef wojskowej administracji Kijowa Serhij Popko powiadomił, że wszystkie rosyjskie pociski rakietowe, które w czwartek rano leciały na stolicę Ukrainy, zostały zniszczone siłami ukraińskiej obrony powietrznej.



"Kolejne uderzenie rakietowe na Ukrainę. Uderzenie - łączone. W szczególności rakiety rożnego typu wróg skierował i na Kijów. Leciały one na miasto z różnych kierunków. Alarm przeciwlotniczy trwał w stolicy przez ponad dwie godziny. Siłami obrony powietrznej wszystkie wrogie rakiety, które leciały na Kijów, zostały zniszczone" - napisał Popko na Telegramie.

Dodał, że dokładną liczbę i rodzaj rakiet odpalonych przez wojska rosyjskie określą Siły Powietrzne Ukrainy.

06:40

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował rano o rosyjskim ataku rakietowym na to miasto położone w pobliżu granicy z Polską. Dodał, że są trafienia, ale według wstępnych ustaleń obyło się bez ofiar.



Szef władz miejskich przekazał na Telegramie, że w kilku budynkach przy ulicy Naukowej, w południowej części Lwowa, fala uderzeniowa wybiła okna.

Wcześniej Sadowy informował o eksplozjach w mieście.

06:20

Obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Rosji, związana z uderzeniami rakietowymi na terytorium Ukrainy - poinformowało rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak zaznaczyło, uruchomiono niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniami rakietowymi na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a DORSZ na bieżąco monitoruje sytuację" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

DORSZ poinformowało ponadto, że "aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju".

05:50

Ukraina ogłosiła alert powietrzny w czwartek nad ranem po doniesieniach, że grupa rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu wystartowała z bazy w Rosji.



Zarejestrowano start kilku samolotów typu Tu-95MS z lotniska Ołenia znajdującego się w obwodzie murmańskim - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram.



Pod koniec grudnia Rosja wykorzystała te samoloty do przeprowadzenia fali ataków na ukraińskie miasta, w tym Kijów, w wyniku których zginęło 39 osób.

05:22

W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny. W stolicy Ukrainy w nocy było słychać wybuchy. Do eksplozji doszło w różnych częściach miasta. Mer Kijowa zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

05:15

W tym roku na zakup dronów bojowych planujemy wydać 36 mln euro — poinformował minister obrony Litwy Arvydas Anuszauskas na Facebooku. Szef resortu podkreślił, że jego kraj jest jedynym wśród państw bałtyckich, w którym siły obrony powietrznej posiadają jednostkę bezzałogowych systemów powietrznych.



Litwa jest jedynym państwem wśród krajów bałtyckich, w którym siły obrony powietrznej posiadają jednostkę bezzałogowych systemów powietrznych współpracujących z dronami Centrum Wsparcia Wywiadu, a w armii sformowano jednostki wykorzystujące bezzałogowe systemy powietrzne - czytamy w komunikacie ministra.



Już na początku wojny na Ukrainie w 2022 r. została zawarta umowa na zakup dronów bojowych Switchblade 600, która zostanie zrealizowana w roku bieżącym - informuje minister.

05:11

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić zaprezentował w Niszu rosyjski system antydronowy Repellent, zakupiony na potrzeby serbskiej armii - poinformowała serbska redakcja Radia Wolna Europa.

Rosyjski system do walki elektronicznej dysponuje zasięgiem do ok. 30 km. Prezydent Vuczić zapowiedział jego dostarczenie w styczniu, zaznaczając, że Belgrad "już dawno za niego zapłacił". Zapowiedział dalsze inwestycje w wyposażenie serbskich sił zbrojnych, zwłaszcza w artylerię.

Radio Wolna Europa przypomniało, że ze względu na zakupy uzbrojenia w Chinach i Rosji Serbia była wielokrotnie krytykowana przez Unię Europejską.



Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Belgrad nie zawarł jednak nowych kontraktów na dostawy broni z Rosji. Część uzgodnionych wcześniej zakupów nie dotarła do Serbii ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę.