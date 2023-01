Na obrzeżach Sołedaru na wschodzie Ukrainy nadal walczą oddziały ukraińskiej armii - powiedział stacji CNN Taras Berezowec, kapitan sił specjalnych ukraińskiej armii stacjonujący w położonym w obwodzie donieckim Bachmucie. Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony podało, że Sołedar jest pod kontrolą wojsk rosyjskich. Na jaw wyszło, jak Rosjanie torturowali mieszkańców Charkowszczyzny. Jeden z rosyjskich parlamentarzystów przekazał, że do wiosny Moskwa może podnieść górną granicę wieku mężczyzn, którzy podlegają mobilizacji. Najważniejsze wydarzenia związane z 324. dniem wojny zbieramy dla Was w naszej relacji z 13.01.2023 r.

19:07

Według rozmówcy amerykańskiej stacji CNN "na zachodnich obrzeżach Sołedaru" wciąż walczą ukraińscy spadochroniarze z 77. i 46. brygady.

Miasto jest kompletnie zniszczone, nie ma tam ani jednego budynku, który przetrwałby rosyjskie bombardowania - powiedział Taras Berezowec, kapitan sił specjalnych ukraińskiej armii stacjonujący w położonym w obwodzie donieckim Bachmucie. Dodał, że pozostawanie w Sołedarze nie przedstawia obecnie żadnej militarnej wartości.

18:39

Niemcy w przyszłym tygodniu podejmą decyzję w sprawie dostaw czołgów Leopard na Ukrainę - podaje Bloomberg. Jak mówią źródła agencji, Berlin najprawdopodobniej zgodzi się na dozbrojenie Kijowa.

17:20

Sztab rosyjskiej armii wydał zalecenia w sprawie informowania o wojnie przeciwko Ukrainie, zgodnie z którymi media powinny mówić, że jest to konflikt Rosji z NATO, usprawiedliwiać ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną i podnosić zasługi formalnych dowódców - przekazał ukraiński wywiad wojskowy.

Rosyjscy propagandyści mają m.in. uwypuklać rolę ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i generała Walerija Gierasimowa na stanowisku dowodzącego rosyjskim wojskiem w Ukrainie, a przede wszystkim umniejszać rolę rosyjskiej firmy wojskowej znaną pod nazwą Grupa Wagnera.

16:27

Nominacja gen. Walerija Gierasimowa na stanowisku dowodzącego rosyjskim wojskiem na Ukrainie może być postrzegana jako akt desperacji i pokazuje, że sprawy nie idą po myśli Putina - napisał thenationalnews.com, portal informacyjny z siedzibą w Londynie.

Mianowanie gen. Gierasimowa, uważanego za najlepszego rosyjskiego generała na dowódcę wojsk na Ukrainie, sygnalizuje zamiar Moskwy do rozpoczęcia nowej dużej ofensywy - powiedzieli portalowi wojskowi analitycy.

Kreml jest w bardzo złej sytuacji - wycofanie się nie wchodzi w rachubę, podobnie jak użycie broni jądrowej. Jedynym wyjściem z sytuacji jest tchnięcie nowych sił w wojsko, które może pokonać sprawną ukraińską armię - podkreślono.

14:56

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o przejęciu Sołedaru w obwodzie donieckim. Wojsko ukraińskie zaprzecza i przekonuje, że nadal trwają tam walki. Z kolei założyciel tzw. grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Moskwa próbuje ukraść sukces jego najemnikom.

12:49

Na skutek inwazji Rosji na nasz kraj jesteśmy już de facto członkiem NATO, a w najbliższym czasie staniemy się nim de iure - powiedział minister Ukrainy Ołeksij Reznikow w wywiadzie opublikowanym w piątek przez BBC.

Ukraina jako państwo i Siły Zbrojne Ukrainy stały się członkiem NATO. De facto, nie de iure. A to dlatego, że mamy broń i wiedzę, jak jej używać - powiedział minister.

Reznikow sprzeciwił się poglądowi, że jego komentarze zostaną odebrane jako sprzeczne nie tylko przez Rosję, ale być może przez samo NATO, gdyż Sojusz podjął kroki, by nie być postrzeganym jako strona konfliktu w wojnie.

12:42

Doradca Departamentu Stanu USA Derek Chollet przekazał prezydentowi Serbii Aleksandarowi Vucziciowi, że Waszyngton jest zaniepokojony werbowaniem najemników w tym kraju przez rosyjską firmę wojskową znaną jako Grupa Wagnera - poinformowało w piątek radio Głos Ameryki.

12:30

Samoloty obserwacyjne NATO, tzw. AWACS trafią do położonej 200 km od granicy z Ukrainą bazy powietrznej w Otopeni, w południowej Rumunii, podała w piątek bukareszteńska telewizja Digi24, powołując się na informacje pochodzące ze źródeł w kierownictwie NATO.

Stacja zacytowała rzecznik prasową Sojuszu Północnoatlantyckiego Oanę Lungescu, która wyjaśniła, że samoloty zostaną przekazane do Rumunii w związku ze wzrostem zagrożenia na wschodniej flance NATO spowodowanym przez rosyjską inwazję na Ukrainę.

12:16

Niemiecki rząd nie otrzymał od Polski ani Finlandii oficjalnej prośby o przekazanie czołgów Leopard Ukrainie - powiedział rzecznik niemieckiego rządu na konferencji prasowej.



11:42

Przedstawiciele Grupy Wagnera, rosyjskiej formacji najemników, używają do transportu zabitych żołnierzy ciężarówek rosyjskich firm transportowych - podaje portal Ostorożno, Nowosti.

Autorzy przywołują treści zamówień, które znaleźli w internecie: "Waga - 6 ton, objętość - 82 m3. Ładunek 200 (tak w Rosji określa się ciała zabitych żołnierzy- PAP)". W treści opisywanego zamówienia wskazano trasę - z Rostowa nad Donem na południu Rosji do podmoskiewskiej Bałaszychy. Zaznaczono, że musi to być samochód-chłodnia. Opłata to 60 tys. rubli gotówką (niecałe 4 tys. zł).

11:00

Globalny Szczyt Pokoju, zaproponowany przez władze Ukrainy, planowany jest na 24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku - powiedział ambasador Kijowa w Turcji Wasyl Bodnar agencji Anadolu.

10:22

Koalicja państw, które powinny realizować przedsięwzięcie przekazania czołgów Ukrainie, właściwie już funkcjonuje; udział zadeklarowała np. Finlandia, Dania, również Wielka Brytania. Myślę, że politycy z Niemiec muszą to brać pod uwagę - powiedział w piątek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

09:55

Jak wskazano w codziennej aktualizacji brytyjskiego wywiadu wojskowego, w listopadzie 2022 r. Urałwagonzawod (UWZ), największy rosyjski producent czołgów, poinformował lokalne media po spotkaniu z Federalną Służbą Więzienną (FSIN), że zatrudni 250 więźniów.



"Mając jeden z najwyższych wskaźników uwięzionych na świecie, FSIN nadzoruje rozległe imperium ponad 400 tys. więźniów i często była oskarżana o ekstremalną brutalność i korupcję. Populacja więzienna stanowi unikatowy zasób ludzki, który rosyjscy przywódcy mogą wykorzystać do wsparcia 'specjalnej operacji wojskowej' w czasie, gdy brakuje ochotników. Praca skazańców będzie prawdopodobnie szczególnie poszukiwana przez producentów stosunkowo mało zaawansowanej technologicznie broni, takich jak UWZ, którzy prawie na pewno są pod silną presją Moskwy, aby zwiększyć swoją produkcję" - napisano.

09:43

Rosjanie mobilizują do swojej armii obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ałczewsku, w okupowanej części obwodu ługańskiego na wschodzie kraju - podała urzędująca poza granicami obwodu Ługańska Obwodowa Administracja Wojskowa.

"W celu uzupełnienia strat w żywej sile Rosjanie kontynuują mobilizację mężczyzn na tymczasowo okupowanym terytorium. W Ałczewsku odnotowano początek kolejnej fali mobilizacji, która trwa od 9 stycznia" - powiadomiono w Telegramie Ługańskiej OAW.

09:33

W Brukseli trwają prace nad wspólną deklaracją na szczyt UE-Ukraina w Kijowie, który ma odbyć się 3 lutego. Z informacji PAP wynika, że dokument będzie dotyczył m.in. unijnego wsparcia dla Ukrainy, jej integracji europejskiej oraz uczestnictwa we wspólnym rynku.

09:25

Nasze siły zbrojne planują przekazać Ukrainie bojowe wozy rozpoznawcze AMX-10 RC w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - poinformowało w piątek ministerstwo obrony Francji. W opublikowanym oświadczeniu zawarto podsumowanie rozmowy telefonicznej francuskiego ministra obrony Sebastiena Lecornu z jego ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem, która odbyła się w czwartek. Lecornu potwierdził w rozmowie po raz kolejny "niezachwiane wsparcie" Francji dla walczącej z Rosją Ukrainy oraz potępił rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną.

09:10

"Noc w Sołedarze była gorąca, walki trwały" - napisała na Telegramie wiceminister obrony Hanna Malar.

"Wróg rzucił prawie wszystkie siły z kierunku donieckiego i utrzymuje intensywną ofensywę. Nasi wojownicy dzielnie próbują utrzymać obronę. To trudna faza wojny, ale wygramy. Nie ma co do tego wątpliwości" - dodała.

08:07

Ogłaszane przez Rosjan zajęcie Sołedaru nie ma znaczenia operacyjnego i prawdopodobnie nie zapowiada rychłego okrążenia Bachmutu przez Rosjan - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad wojną (ISW).

08:00

Przedstawiciel rosyjskiego MSZ przekazał, że Białoruś może włączyć się w konflikt w Ukrainie, jeśli Kijów zdecyduje się zaatakować oba kraje.

Rosjanie wykorzystują Białoruś jako miejsce, z którego w kierunku Ukrainy są m.in. wystrzeliwane rakiety.

Od października Rosja rozmieszcza swoje wojska na Białorusi w ramach ćwiczeń wojskowych.

07:34

"Rosyjscy okupanci nadal naciskają na mieszkańców tymczasowo okupowanego obwodu chersońskiego, która odmawia współpracy z władzami okupacyjnymi. Rosjanie odwiedzają mieszkańców w domach. Zaborcy obawiają się proukraińskiej postawy mieszkańców regionu. W niektórych osadach obwodu melitopolskiego i obwodu zaporoskiego wróg przeprowadza operacje filtracyjne. Podczas kontroli okupanci szczególną uwagę zwracają na telefony, szukając potwierdzenia współpracy z siłami zbrojnymi Ukrainy" - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w codziennej aktualizacji z frontu.

07:26

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły ataki Rosjan w 17 miejscowościach - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:05

Rosyjska propaganda wykorzystuje i będzie chciała wykorzystać informacje o wsparciu militarnym z Zachodu po to, żeby pokazywać, że Rosja prowadzi wojnę nie z Ukrainą, ale z całym światem zachodnim - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn, odnosząc się zapowiedzianej dostawy z USA i Niemiec sprzętu wojskowego Ukrainie, w tym baterii Patriot.

06:26

Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin zaproponował, by konfiskować majątki Rosjan, którzy dyskredytują rosyjskie siły zbrojne i są przeciwko wojnie w Ukrainie.

Bliski współpracownik Putina dotychczasowe sankcje, takiej jak kary pieniężne, nie są wystarczająco surowe.

06:18

Rosyjska Duma zaproponowała konfiskatę majątków Rosjan, którzy dyskredytują siły zbrojne tego kraju.

05:58

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zamierza w najbliższych miesiącach ponownie odwiedzić Ukrainę - podaje "The Guardian" powołując się na źródła z kręgu Johnsona.

05:32

"Naszą bardzo ważną inicjatywą jest utworzenie hubów żywnościowych w Afryce; mieszkańcy krajów tego kontynentu już zrozumieli, że bezpieczeństwo różnych państw bezpośrednio zależy od eksportu ukraińskiej żywności" - oznajmił w czwartek w wieczornym wystąpieniu na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



05:05

Absolutnie popieramy wysyłanie jakichkolwiek zdolności wojskowych Ukrainie, w tym czołgów - oświadczył w czwartek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder. Jednocześnie dodał, że są to suwerenne decyzje państw i należy brać w tym pod uwagę kwestie m.in. logistyki.