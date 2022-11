Prezydent Zełenski chce dostępu dla ukraińskich ekspertów do śledztwa w sprawie pocisku, który spadł w polskim Przewodowie. Nadal utrzymuje, że rakieta, która zabiła dwie osoby, nie była ukraińska. Biden pytany o słowa Zełenskiego, stwierdził: To nie jest dowód. Prezydent Duda przekazał, że "jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła obronie przeciwrakietowej, czyli była użyta przez siły obronne ukraińskie". W Chersoniu odkryto miejsce, gdzie Rosjanie torturowali ludzi. Śledczy znaleźli też kolejne ciała osób, nad którymi rosyjscy żołnierze się znęcali. Czwartek jest 267. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Policja na terenie miejscowości Przewodów / Wojtek Jargiło / PAP 07:23 Rosja aktywnie reklamuje nielegalne adopcje deportowanych przymusowo ukraińskich dzieci, co może stanowić złamanie konwencji ONZ o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW). "Przymusowa adopcja i deportacja dzieci z Ukrainy, wywożonych pod pretekstem wypoczynku i rehabilitacji, stanowią najpewniej podstawę masowej kampanii depopulacji (Ukrainy), co może stanowić złamanie Konwencji ONZ o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa" - pisze think tank w najnowszej analizie. 07:02 W Przewodowie niezmiennie widać policyjne radiowozy i samochody wojskowe, które stacjonują w miejscu tragedii. Wczoraj Wójt gminy Dołhobyczów, w której leży Przewodów, zarządził trzydniową żałobę. Jeśli dziś dalej będą prowadzone poszukiwania pozostałości rakiety, pracy śledczym nie będzie ułatwiał śnieg, który pokrył pola - relacjonował o poranku, będący w Przewodowie reporter RMF FM Mateusz Chłystun. 06:34 To nie jest dowód - tak prezydent USA Joe Biden skomentował Zełenskiego, domagającego się dostępu do śledztwa ws. wybuchu w Przewodowie. Prezydent Ukrainy nadal utrzymuje, że rakieta, która zabiła dwie osoby, nie była ukraińska. 06:17 Ukraińscy śledczy odkryli w wyzwolonym Chersoniu nowe ciała 63 osób, które miała ślady tortur. Ludzi tych poddano wstrząsom elektrycznym, bito pałkami i duszono. 06:13 Przewodów leży na tej samej szerokości geograficznej co zakłady Antonowa w Kijowie i na tej samej długości geograficznej, co warsztaty lotnicze we Lwowie. W sieci pojawiły się sugestie, że polska wioska, która dzieli te koordynaty z ważnymi obiektami na Ukrainie, mogła stać się celem ataku... omyłkowo. Równie dobrze jednak ta zbieżność współrzędnych może być przypadkowa. Zobacz również: Przewodów: Zastanawiające położenie na siatce geograficznej 06:12 Kanada przekaże dodatkową pomoc o wartości 34 mln CAD dla ukraińskiej armii, w tym zimowe ubrania - poinformowała minister obrony Kanady Anita Anand. Będą to też kamery do dronów i urządzenia do komunikacji satelitarnej. 06:07 Prezydent Zełenski poinformował w środę, że Ukraina przekazuje partnerom wszelkie dane dotyczące eksplozji rakiety na terenie Polski. Chce, by ukraińscy specjaliści dołączyli do pracy śledztwa międzynarodowego. Wcześniej mówiąc o eksplozji na terenie Polski, oświadczył, iż nie ma wątpliwości, "że to była nie nasza rakieta, albo nie nasze uderzenie rakietowe". Zaznaczył, że opiera się na raportach złożonych mu przez wojskowych. 05:54 W wyzwolonym Chersoniu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i policji odkryli pomieszczenia, gdzie podczas okupacji rosyjskiej więzione były osoby odmawiające współpracy z wrogiem; znaleziono przedmioty świadczące o torturach - podała SBU. Telegram Zobacz również: Najnowszy komentarz Joe Bidena do wydarzeń w Polsce: To nie jest dowód

Przewodów: Zastanawiające położenie na siatce geograficznej

Część Mołdawii bez prądu. Efekt ataków na Ukrainę

MSZ Rosji wezwało polskiego dyplomatę. Zacharowa krytykuje "rozpętanie antyrosyjskiej histerii" Joanna Potocka