Rosyjski resort obrony powiadomił, że w nocy i nad ranem zestrzelono 41 ukraińskich dronów. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, oznaczałoby to jeden z największych ukraińskich ataków przy pomocy dronów od lutego 2022 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpi dziś poprzez łącze wideo na zamkniętym briefingu dla amerykańskich senatorów. Poniedziałek jest 650. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą zbieray w naszej relacji z 05.12.2023 roku.

Ukraińscy żołnierze / PAP/Abaca

08:48

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpi dziś poprzez łącze wideo na zamkniętym briefingu dla amerykańskich senatorów - podała agencja Associated Press. Kongres USA ma podjąć decyzję w sprawie funduszy na wsparcie wojskowe dla Ukrainy odpierającej inwazję Rosji.

Administracja prezydenta Joe Bidena nalega, by Kongres zaakceptował prośbę Białego Domu o przydzielenie funduszy w wysokości 106 mld USD na wsparcie dla Ukrainy i Izraela, jak również na inne potrzeby z zakresu bezpieczeństwa. Pomoc wojskowa dla Ukrainy przewidziana w tym pakiecie to ponad 60 mld USD. Biały Dom apeluje do Kongresu o uchwalenie funduszy dla Kijowa od połowy października.

08:42

Rosyjski resort obrony powiadomił, że w nocy i nad ranem zestrzelono 41 ukraińskich dronów; do zniszczenia bezzałogowców miało dojść nad Morzem Azowskim i okupowanym przez Rosję Krymem - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Jeśli doniesienia ministerstwa w Moskwie byłyby prawdziwe, oznaczałoby to jeden z największych ukraińskich ataków przy pomocy dronów od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj. Władze w Kijowie jednak podkreślają, że raporty rosyjskiego resortu często zawierają wiele danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Rano siły powietrzne wojsk Ukrainy powiadomiły, że w nocy zniszczyły 10 spośród 17 dronów kamikadze wroga typu Shahed-131/136. W komunikacie znalazła się również informacja, że przeciwnik dokonał sześciu ataków z wykorzystaniem systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych S-300, przystosowanych do przeprowadzania uderzeń na cele naziemne.