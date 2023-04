Armia ukraińska odparła 70 ataków wroga na froncie - powiadomił dziś rano sztab generalny. Miejscem najintensywniejszych walk pozostają Biłohoriwka, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka na wschodzie kraju. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ubiega się o stanowisko sekretarza generalnego NATO - podał w sobotę brytyjski dziennik "The Sun". W piątek późnym wieczorem w wieżowcu we Lwowie eksplodował granat, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wydarzenia z tym związane relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

Mieszkańcy Buczy obchodzą pierwszą rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji rosyjskiej / Viacheslav Ratynskyi / PAP

Armia ukraińska odparła 70 ataków wroga na froncie - powiadomił rano w sobotę sztab generalny. Nad Ukrainą zestrzelono sześć wrogich dronów Shahed produkcji irańskiej. Najintensywniejsze walki w dalszym ciągu toczą się na wschodzie kraju, na odcinkach frontu od obwodu charkowskiego po doniecki.

"Przeciwnik koncentruje główne wysiłki na działaniach ofensywnych na kierunkach łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim" - powiadomił sztab generalny armii ukraińskiej rano w sobotę. Miejscem najintensywniejszych walk pozostają Biłohoriwka, Bachmut, Awdijiwka i Marjinka.

"Wróg nie zaprzestaje szturmów Bachmutu (w obwodzie donieckim), próbując zdobyć pełną kontrolę nad miastem. W ciągu doby odparto ataki w rejonie miejscowości Bohdaniwka i Iwaniwske" - podano. W ciągu doby miało miejsce pięć rosyjskich ataków rakietowych i 16 lotniczych; armia wroga 39 razy prowadziła ostrzał z wyrzutni wieloprowadnicowych.

"Przeciwnik zaangażował do ataków z powietrza sześć dronów uderzeniowych typu Shahed. Wszystkie zostały zniszczone przez naszych wojskowych" - powiadomił sztab.

Siły ukraińskie przeprowadziły 10 ataków lotniczych na rosyjskie pozycje. Wojska rakietowe i artyleria raziły cele wojskowe, m.in. rejony skupienia wojsk i sprzętu, magazyn paliw, dwa zestawy przeciwlotnicze, pozycję artylerii.

Sztab powiadomił także, że w obwodzie ługańskim po udanym ukraińskim ostrzale pozycji rosyjskich, siły okupacyjne wzmocniły działania kontrwywiadowcze wobec ludności. "Prowadzone są kontrole mieszkańców, w niektórych miejscowościach wyłączono łączność komórkową" - donosi sztab. W jednym z powiatów ludzie są wysiedlani ze swoich domów, a następnie kwaterowani są tam woskowi.

Zgoda władz tureckich na akcesję Finlandii do NATO to bardzo ważny gest; mam nadzieję, że w najbliższym czasie również i Szwecja uzyska podobną zgodę; dla Polski, państwa na wschodniej flance, ważne jest, by oba państwa dołączyły do Sojuszu - powiedział PAP wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła wszystko w naszym kraju i doprowadziła do prób destabilizacji Mołdawii poprzez nielegalnie opłacane protesty antyrządowe, które podsycały, a właściwie to opłacały różne siły polityczne - stwierdziła w rozmowie z PAP wiceminister spraw zagranicznych i integracji europejskiej Mołdawii Stela Leuca.

"Wojna zdecydowanie zmieniła wszystko dla wszystkich. Osobiście mam rodzinę na Ukrainie, dlatego dla mnie to jest rodzaj dramatu zarówno prywatnego, jak i instytucjonalnego, rozszerzonego na cały kraj. I wiele osób (w Mołdawii) ma podobnie. Mołdawia to bardzo wielonarodowy kraj, otwarty, mamy tutaj ukraińską mniejszość, więc wielu z nas ma powiązania z Ukrainą" - powiedziała wiceszefowa dyplomacji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ubiega się o stanowisko sekretarza generalnego NATO - podał w sobotę, powołując się na źródła dyplomatyczne, brytyjski dziennik "The Sun".

Obecny sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, którego kadencja została przedłużona o dodatkowy rok w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę, ma ustąpić ze stanowiska w październiku tego roku.

Agresja Rosji na Ukrainę u pacjentów z depresją wiązała się ze wzrostem m.in.: poziomu pesymizmu, poczucia winy oraz nasileniem negatywnego myślenia o sobie. U pacjentów ze schizofrenią obserwowano większe odcięcie od rzeczywistości, nasilenie omamów i urojeń - wynika z badań przeprowadzonych przez polskie badaczki.

Dr Magdalena Nowicka, dr Ewa Jarczewska-Gerc, prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska z Uniwersytetu SWPS zbadały reakcje polskich pacjentów psychiatrycznych na rosyjską inwazję na Ukrainę w lutym 2022 r. Wyniki opublikowano w "International Journal of Environmental Research and Public Health". Jest to pierwsze badanie wpływu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę na stan pacjentów z zaburzeniami psychicznymi - podkreślają autorki analizy.

W piątek późnym wieczorem w wieżowcu we Lwowie eksplodował granat, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a druga została ranna - poinformował na Telegramie urzędnik Rady Miejskiej Lwowa Igor Zinkiewicz.

We wstępnym raporcie nie udzielono dalszych informacji.