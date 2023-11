W niemal 50 wymianach jeńców z rosyjskiej niewoli wróciło do kraju ponad 2,5 tys. Ukraińców. Do Penzy w zachodniej części Rosji zostały wywiezione ukraińskie dzieci z internatu dla osób z problemami psychicznymi w obwodzie chersońskim - poinformowało Centrum Narodowego Sprzeciwu. Wyjazd zorganizowała kobieta, za którą władze ukraińskie wysłały międzynarodowy list gończy, zarzucając jej udział w ludobójstwie. Jeśli możemy mówić o sukcesach obecnej ukraińskiej operacji letnio-jesiennej, to nie będą to na pewno zdobycze terytorialne. Może to być jednak zepchnięcie przez Ukrainę rosyjskiej floty czarnomorskiej do narożnika oraz ataki dokonywane za pomocą rakiet i dronów na tyły rosyjskie, które zmusiły Rosjan do zmiany systemu operowania siłami powietrznymi - ocenił w rozmowie z PAP Jakub Ber, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczone rosyjskie pojazdy wojskowe na jednej z ulic w Kijowie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

23:44

Sąd w Moskwie nałożył maksymalną możliwą karę na Google'a. Grzywna dotyczy nagrań z wojny na Ukrainie, dostępnych na platformie YouTube, które Rosja podciąga pod przepisy o "dyskredytowaniu armii".

22:57

Od początku agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. odbyło się już niemal 50 wymian jeńców, a do domu powróciło ponad 2,5 tys. Ukraińców - powiedział w czwartek na antenie ukraińskiej telewizji przedstawiciel wywiadu wojskowego Andrij Jusow.

Zaznaczył przy tym, że strona rosyjska nie zabiega o uwolnienie swoich jeńców.

(...) Pomimo publicznych deklaracji, które brzmiały w ostatnim czasie, i ze strony Szojgu (ministra obrony Siergieja Szojgu - przyp. red.) i innych przedstawicieli władz państwa agresora, o tym, że ważne jest dla nich uwolnienie jeńców - oni nie podejmują żadnych realnych starań - oświadczył Jusow.

Zaznaczył jednak, że "rozmowy trwają przez cały czas", a strona ukraińska działa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i stale "uzupełnia zasoby do wymiany".

Jusow nie poinformował o liczbie ukraińskich jeńców przetrzymywanych przez Rosjan - strona ukraińska od początku wojny nie podaje tych danych. Zapewnił, że Kijów gromadzi informacje na temat jeńców wojennych oraz cywilów ukraińskich, którzy przebywają w niewoli wroga.

22:01

Ukraina zwróciła się do polskich władz z żądaniem odblokowania granicy, na której protestują polscy przewoźnicy.

21:30

W ostatnim dniu rosyjscy najeźdźcy nie przeprowadzili działań ofensywnych na kierunkach Łymańskiego, Zaporoża i Szachtarskiego, zamiast tego kontynuowali ataki w kierunku Awdijowskiego. W ciągu doby odnotowano 52 starcia bojowe - przekazały Siły Zbrojne Ukrainy.

18:30

Mistrz świata w kick-boxingu Serhij Łysiuk zginął w walkach przeciw siłom rosyjskim na Ukrainie - poinformował w czwartek Komitet Rady Najwyższej ds. Młodzieży i Sportu na Facebooku.

Łysiuk - wielokrotny mistrz Europy i świata - 12 listopada wpadł na minę podczas wykonywania zadania bojowego w jednym z najgorętszych punktów Donbasu.

Sportowcowi amputowano nogę, ale choć lekarze przez 10 dni walczyli o jego życie, nie udało się go uratować. Zmarł w środę.

17:59

Trzy osoby zginęły w miejscowości Czornobajiwka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w wyniku rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego, pięć osób zostało rannych - poinformował w czwartek szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko.

W ostrzale Czornobajiwki uszkodzonych zostało ponad 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych - napisał Kłymenko w komunikacie na Telegramie.

15:50

Dziesięciomiesięczna Margarita, najmłodsza z 48 dzieci uprowadzonych z placówki opiekuńczej w Chersoniu na Ukrainie, została adoptowana przez Siergieja Mironowa, prominentnego rosyjskiego polityka i współpracownika Władimira Putina - ujawniła brytyjska stacja BBC. Kijów szacuje, że Rosjanie wywieźli z Ukrainy co najmniej 20 tys. dzieci.

14:51

Już ponad 32 tys. ukraińskich żołnierzy przeszkolono zgodnie ze standardami krajów Unii Europejskiej w ramach misji pomocy wojskowej UE dla Ukrainy (EUMAM) - poinformowało w czwartek na Telegramie ministerstwo obrony Ukrainy.

Wiceminister obrony Ukrainy Jurij Dżyhyr rozmawiał w czwartek o zacieśnieniu współpracy w ramach EUMAM z dyrektorem generalnym Sztabu Wojskowego UE Michielem van der Laanem. Dowódca zapewnił o gotowości kontynuowania misji szkoleniowej przez UE i rozpatrzenia możliwości jej rozszerzenia zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych Ukrainy - powiadomił ukraiński resort.

Szkolenie EUMAM obejmuje różne poziomy, od szkolenia podstawowego i specjalistycznego (medycy, snajperzy lub załogi czołgów) po szkolenie personelu dowodzenia. W przedsięwzięciu uczestniczą 24 państwa UE oraz Norwegia.

13:50

Jeśli Rosja zwycięży w wojnie przeciwko Ukrainie "nikt w Europie nie będzie już bezpieczny", a "dni NATO byłyby policzone", uważają niemieccy politolodzy Nico Lange i Carlo Masala. Scenariusze rozwoju sytuacji przedstawili w tekście na łamach tygodnika "Die Zeit".

"Warto wesprzeć Ukrainę w jej obronie przed rosyjskim agresorem wszystkim, czym dysponują Europa i Stany Zjednoczone. Bo stawką jest znacznie więcej niż integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy. Atak Putina wymierzony jest w europejski porządek bezpieczeństwa", piszą ekspert ds. bezpieczeństwa Nico Lange z inicjatywy Zeitenwende Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i profesor polityki międzynarodowej Carlo Masala z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. "Wygraną rozumiemy tutaj jako stan, w którym w ramach negocjacji lub w wyniku realiów wojskowych w terenie, Rosja faktycznie otrzymuje na stałe części terytorium Ukrainy, które obecnie okupuje lub podbija kolejne terytoria", zaznaczają.

13:02

Były szef Państwowej Służby Łączności Specjalnej Jurij Szczyhol został aresztowany przez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny w związku z podejrzeniem przywłaszczenia ponad 62 mln hrywien (prawie 7 mln zł) ze środków państwowych - podała w czwartek na Telegramie Prokuratura Antykorupcyjna.

Decyzję o areszcie jako środku zapobiegawczym sąd podjął na wniosek Prokuratury Antykorupcyjnej w związku z podejrzeniem przewłaszczenia sobie przez Szczyhola i inne osoby 62 mln hrywien przy zakupie przez Służbę Łączności środków informatycznych służących do utworzenia systemu chronionych baz danych. Szczyhol może uniknąć aresztu, wpłacając kaucję wysokości 25 mln hrywien (niecałe 3 mln złotych).

09:17

Jeśli możemy mówić o sukcesach obecnej ukraińskiej operacji letnio-jesiennej, to nie będą to na pewno zdobycze terytorialne. Może to być jednak zepchnięcie przez Ukrainę rosyjskiej floty czarnomorskiej do narożnika, przez co przestała się liczyć jako istotny czynnik w tej wojnie, oraz ataki dokonywane za pomocą rakiet i dronów na tyły rosyjskie, które zmusiły Rosjan do zmiany systemu operowania siłami powietrznymi - ocenił w rozmowie z PAP Jakub Ber, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Ber ocenił, że "na razie nie widzi perspektyw na to, by zdobyte przez Ukraińców przyczółki nad dolnym Dnieprem rozwinęły się w coś większego". Żeby doszło do przełamania obrony rosyjskiej na odcinku krymskim w perspektywie roku czy dwóch lat, musiałoby dojść do załamania armii rosyjskiej - wskazał.

Obie armie są obecnie w poważnym kryzysie, a sytuacja na froncie przypomina pojedynek bokserski, w którym dwaj bokserzy okładają się pięściami ledwo stojąc na nogach, przy czym żaden z nich nie chce zejść z ringu, a jednocześnie nie jest w stanie znokautować rywala - zaznaczył analityk.

09:15

Rosjanie wywieźli do Rosji ukraińskie dzieci z internatu dla osób z problemami psychicznymi w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowało Centrum Narodowego Sprzeciwu. Dzieci trafiły do Penzy w zachodniej części Rosji, a wyjazd zorganizowała kobieta, za którą władze ukraińskie wysłały międzynarodowy list gończy, zarzucając jej udział w ludobójstwie.

"Rosjanie nadal nielegalnie deportują ukraińskie nastolatki na terytorium Federacji Rosyjskiej. (...) Co istotne, w internatach przebywają nie tylko sieroty. Wiele dzieci ma opiekunów i rodziców" - podkreśla Centrum Narodowego Sprzeciwu.