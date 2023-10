Aleksiej Kuzmiczew, rosyjski oligarcha, jeden z założycieli Alfa-Banku został wczoraj zatrzymany i przesłuchany przez francuską policję. Miliarder jest podejrzewany o oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i naruszenie międzynarodowych sankcji.

Francuska prokuratura potwierdziła fakt zatrzymania.

Dziennik "Le Monde" podał, powołując się na własne źródła, że Kuzmiczew jest podejrzewany o pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków i inne przestępstwa, w tym naruszenie sankcji Unii Europejskiej. W domu biznesmena w Paryżu i willi w Saint-Tropez przeprowadzono rewizje.

Na razie Rosjanin nie usłyszał zarzutów. Philippe Blanchetier, adwokat Kuzmiczewa, odmówił komentarza na temat tej sprawy.

Zatrzymanie skomentował za to Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Z tego co wiem, to obywatel Rosji, więc powinniśmy otrzymać informacje na ten temat za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych. Kiedy już będziemy je mieli, i jeśli zatrzymany wyrazi taką wolę, oczywiście będziemy pomagać bronić jego praw jako obywatela Rosji - zaznaczył.

W ubiegłym roku francuscy celnicy przejęli dwa jachty Rosjanina - w tym 27-metrowy Le Petite Ourse - w odpowiedzi na nałożone na Rosjanina sankcje. Ten ruch sprawił, że Kuzmiczew zaczął walczyć w sądzie o to, by nie można było ujawnić informacji na temat należących do niego nieruchomości. Miliarder zdołał doprowadzić do cofnięcia tej decyzji.

W chwili nałożenia na niego sankcji, zakazujących wjazdu do Unii Europejskiej, Rosjanin już znajdował się we Francji, z którą łączą go więzy rodzinne.

Magazyn "Forbes" szacuje majątek Kuzmiczewa na 6,4 mld dolarów. Fortunę zbił po założeniu z dwoma innymi kolegami konsorcjum inwestycyjnego Alfa Group i LetterOne. Był udziałowcem Alfa-Banku. Na liście najbogatszych Rosjan zajmuje 25.miejsce.