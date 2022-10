PGE GIEK rozpoczęła sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych - poinformowała Grupa PGE. Sejm przyjął ustawę, która umożliwiła czasowe wykorzystanie na potrzeby grzewcze węgla brunatnego z kopalni w Bełchatowie i Turowie. Wcześniej, ze względu na ogromne zanieczyszczenie węgla brunatnego, jego używanie jako opału było zakazane.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uruchomienie punktów sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych, którzy zgodnie z deklaracją Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze, jest możliwe dzięki zmianom dotychczasowych przepisów zakazujących sprzedaży węgla do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Przepisy obowiązują do 30 kwietnia 2023 roku - poinformowała w komunikacie PGE.

Sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych jest uzupełnieniem oferty PGE dla sektora komunalnego i bytowego i kolejnym ułatwieniem dla klientów w dostępie do węgla. W obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie, zapewnienie bezpieczeństwa cieplnego mieszkańców wiąże się z koniecznością podejmowania dodatkowych działań zapewniających łatwiejszy dostęp do alternatywnych paliw opałowych - podkreślił prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna Wojciech Dąbrowski.

Kto może kupić węgiel brunatny?

Każde gospodarstwo domowe, które zgłosiło w deklaracji CEEB węglowe źródło ogrzewania, będzie mogło skorzystać z możliwości zakupu węgla brunatnego w limicie od dwóch do sześciu ton tylko w jednej z dwóch kopalń PGE GiEK - w Turowie lub Bełchatowie. Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i ustaleniu daty odbioru.

Jak zaznaczono w komunikacie, sprzedaż indywidualna będzie stanowiła niewielki odsetek całkowitego wydobycia i nie wpłynie na dalsze, stabilne dostawy węgla do Elektrowni Bełchatów i Turów. Tak jak dotychczas węgiel brunatny z obydwu kopalń będzie przede wszystkim służył do produkcji energii elektrycznej pokrywającej 27 proc. krajowego zapotrzebowania.

Szczegółowe zasady funkcjonowania punktów sprzedaży węgla w Kopalni Bełchatów i Kopalni Turów jak również warunki sprzedaży i płatności wraz z cennikiem są dostępne na stronach internetowych obu kopalni. PGE podaje również numery infolinii, pod którymi można zamawiać węgiel: Kopalnia Bełchatów - tel. (44) 737 47 72 w godz. 8-16 w dni robocze; Kopalnia Turów - tel. (75) 773 57 83 w godz. 7-14 w dni robocze.



Nadchodzi zima, rząd ratuje się węglem brunatnym

Poprawkę o czasowym zniesieniu zakazu sprzedaży węgla brunatnego Sejm przyjął 29 września tego roku. Obowiązujące od dwóch lat przepisy zabraniały używania tego rodzaju węgla, ze względu na jego wysokie zanieczyszczenie i negatywny wpływ na środowisko.

Możliwość palenia węglem brunatnym to kolejny pomysł na złagodzenie skutków niedoborów węgla kamiennego, którego cena za tonę osiąga astronomiczne wartości, a w wielu przypadkach jest po prostu nie do dostania.

Według danych Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla zabraknie do końca roku 6 mln ton węgla kamiennego. Co prawda rząd ma sprowadzić 10 mln ton tego surowca do kwietnia przyszłego roku, jednak nie wiadomo ile z tego trafi do prywatnych odbiorców. Sezon grzewczy dopiero się rozpoczyna, więc trudno oszacować jaka będzie realna skala problemu.

Węgiel brunatny zakazany od 2020 roku

Zakaz sprzedaży węgla brunatnego gospodarstwom domowym obowiązywał od czerwca 2020 roku, a za jego złamanie groziły kary wysokości od 50 do 500 tys. zł, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Zakaz miał zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Wyborcza.biz podkreśla, że węgiel brunatny będzie dla portfeli odbiorców znacznie tańszy od węgla kamiennego. Za ten pierwszy zapłacimy od 191 zł do 500 zł za tonę. Ceny drugiego pochodzącego z importu przekraczają nawet 4 tys. zł za tonę. Jednak, jak zauważa portal, węgiel brunatny ma niższą wartość opałową od kamiennego, dlatego trzeba go kupić na zimę więcej.

Węgiel brunatny nieprzypadkowo był dotychczas zakazany do palenia w domu. Jest on bowiem znacznie bardziej szkodliwy od węgla kamiennego. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego w rozmowie z "Wyborczą" podkreśla, że kominy w gospodarstwach domowych nie mają odpowiednich filtrów, by "odławiać" siarkę i rtęć z dymu.

To będzie gęsty, wilgotny dym. Założenie maski z filtrem antysmogowym będzie w tym roku szczególnie zalecane, zwłaszcza w okresie, gdy będzie bezwietrznie - alarmuje ekspert.

Czym jest węgiel brunatny?

Węgiel brunatny jest skałą pochodzenia roślinnego w fazie przejściowej między torfem a węglem kamiennym. Wykorzystywany jest do produkcji energii w elektrowniach. W porównaniu z węglem kamiennym, węgiel brunatny ma znacznie niższą kaloryczność, dostarcza zaledwie 25-70 proc. energii, jaką możemy uzyskać spalając te same ilości węgla kamiennego. Węgiel brunatny jest bardziej wilgotny, woda może stanowić nawet 50 proc. jego masy, i zawiera więcej siarki. Czystego węgla zawiera w swoim składzie średnio 58-75 proc.