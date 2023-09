Premier Ukrainy Denys Szmyhal podpisał uchwałę rządu w sprawie wprowadzenia mechanizmu weryfikacji i uzgodnienia czterech grup ukraińskiego eksportu żywnościowego do Rumunii, Bułgarii, Polski, Słowacji i Węgier - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

"Ten mechanizm Ukraina przedstawiła w ramach planu rozwiązania kryzysu zbożowego, który poparła Komisja Europejska. Cztery kraje przestudiowały ukraiński plan, przedstawiły swoje konstruktywne uwagi i propozycje i są gotowe do rozmów. I tylko jedno państwo jest przeciwko. Niestety nie mamy ani logicznego, ani ekonomicznego wyjaśnienia" - poinformował premier na komunikatorze Telegram.

Szmyhal nie sprecyzował, o jaki kraj chodzi.

Jak dodał, Ukraina przygotowuje odpowiednie dokumenty w sprawie weryfikacji eksportu z Rumunią i Bułgarią.

W środę odbędzie się rozmowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim na temat eksportu zbóż - poinformował resort rolnictwa. Chodzi o rozwiązanie konfliktu dotyczącego eksportu zbóż z Ukrainy.

Ukraiński system licencjonowania

W ubiegłym tygodniu Ukraina zobowiązała się, że nie będzie wydawać zezwoleń na eksport zboża, jeżeli Polska czy Komisja Europejska nie będą tego chciały - dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka RMF FM.

W piątek Komisja Europejska przekazała do Kijowa komentarze swoje i pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą do tzw. planu działań, czyli spisu nowych zasad, które mieliby wprowadzić Ukraińcy, by nie dochodziło do niekontrolowanego eksportu zboża.

Jednym z głównych zapisów w tym dokumencie jest właśnie mechanizm ograniczeń eksportowych, czyli system licencjonowania, który miała wprowadzić Ukraina. Zdaniem KE, to dobra propozycja. Bruksela uspokaja, że "celem jest, aby Ukraina robiła to co my chcemy, a nie, żeby sama decydowała w sprawie eksportu".

KE liczy teraz na porozumienie z Warszawą, chociaż niektórzy urzędnicy obawiają się, że będzie to trudne przed wyborami w Polsce.

Kryzys zbożowy

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez KE na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września. Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE.

16 września w życie weszło rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Polska uważa, że Ukraina nie spełniła deklaracji złożonych KE w sprawie eksportu zboża. Ukraina zobowiązała się 15 września do wprowadzenia efektywnych mechanizmów ograniczających napływ zboża i do przedstawienia regulacji prawnej rozwiązującej problem, ale zdaniem Polski nie zrobiła ani jednego, ani drugiego.