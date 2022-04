Dodatkowe dopłaty dla rolników - to jeden z postulatów, jaki znalazł się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego, który dziś wieczorem wysłało dziesięciu byłych ministrów rolnictwa. Autorzy pisma ostrzegają, że przedłużająca się agresja Rosji na Ukrainę zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Polski.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Byli ministrowie rolnictwa wystosowali apel do Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego, dotyczący sytuacji w rolnictwie w związku z wojną w Ukrainie. Autorzy listu zwracają uwagę, że obecna sytuacja w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu krajów Europy i świata. W związku z tym konieczne są zmiany w krajowej i unijnej polityce rolnej, a także potrzebna jest dogłębna analiza i rewizja założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zdaniem autorów listu, należy zwrócić uwagę, w kontekście działań planowanych w ramach WPR, na znaczenie i rolę cyfryzacji rolnictwa oraz jego innowacyjności. Konieczne jest także uwzględnienie potencjału, jaki mają gospodarstwa rolne w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jak podkreślają politycy, apel podyktowany jest troską o przyszłość i bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i wynika z wieloletnich doświadczeń w sprawowaniu urzędów publicznych, i działań na rzecz polskiej racji stanu.

Byli ministrowie rolnictwa proponują, by postawić między innymi na rozwój odnawialnych źródeł energii. To mogłoby - jak czytamy w liście - pomóc jak najszybciej uniezależnić się energetycznie od Federacji Rosyjskiej. Z kolei dodatkowe dopłaty do hektarów mogłyby zmniejszyć prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek cen żywności.

TU ZNAJDZIESZ CAŁĄ TREŚĆ APELU>>>

Pod apelem podpisali się Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Jarosław Kalinowski, Jerzy Józef Pilarczyk, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko, Adam Tański.