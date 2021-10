​W Afganistanie nie ma obcych wojsk, w tym chińskich - tak według afgańskich mediów talibowie komentują plotki o tym, że w bazie w Bagram lądują samoloty chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/EPA

W mediach społecznościowych zaroiło się od takich plotek, po tym jak poprzedniej nocy w opuszczonej przez Amerykanów bazie włączono oświetlenie. Zdjęciom oświetlonego lotniska towarzyszyły relacje o lądujących samolotach - ale już bez zdjęć. Sprawę opisywał szeroko brytyjski tabloid "Daily Mail".

Zdjęcia rozświetlonej bazy pojawiały się m.in. na Twitterze. Niektórzy pisali, że do Bagram przybywają wojskowe samoloty. Wiele osób sugerowało, że muszą to być zagraniczne maszyny, gdyż talibowie nie posiadają umiejętności, by latać takim sprzętem.

Niektórzy sugerowali, że to Chińczycy, biorąc pod uwagę zaangażowanie Państwa Środka w Afganistanie. Jeden z think-tanków już wcześniej sugerował, że Chiny mogą być zainteresowane "przejęciem" baz wojskowych po Amerykanach.

Również była ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley alarmowała, że Chińczycy przymierzają się do rozlokowania swoich sił w bazie Bagram. Indyjska prasa pisała z kolei, że trwają negocjacje między talibami i Chińczykami dotyczące kwestii wojskowych, w tym przejęcia lotniska.

Chiny zaprzeczają jednak tym doniesieniom. Zapytany o sprawę rzecznik chińskiej dyplomacji uciął sprawę, mówiąc: "mogę tylko powiedzieć, że to czysty fake news".

Amerykański portal WarZone podał z kolei, że przeanalizował zdjęcia satelitarne i nie widać na nich ani chińskich, ani żadnych innych samolotów w bazie w Bagram.

Nie oznacza to jednak, że sprawa jest zakończona. Według źródeł popularnego "U.S. News & World Report", Chińczycy wcale nie chcą przejąć lotniska. Przynajmniej na razie - mowa jest natomiast o przesłaniu personelu i wyposażenia. Formalnie baza byłaby więc afgańska.

Baza lotnicza w Bagram znajduje się ok. 50 kilometrów od Kabulu. Powstała jeszcze w latach 50., lądował tam m.in. prezydent USA Dwight Eisenhower. Podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie zostało zajęte przez sowietów. Po amerykańskiej inwazji korzystały z niego siły USA.

