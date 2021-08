Nie ma natychmiastowego ryzyka fal migracyjnych z Afganistanu w stronę Europy - uważa Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi. Jego zdaniem będzie to przede wszystkim migracja regionalna, do sąsiednich krajów.

Zdj. ilustracyjne / MOHAMMAD JAVADZADEH / PAP/EPA

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" w piątek pochodzący z Włoch Grandi wystosował apel do światowych przywódców: Pomagajcie Afganistanowi i także nam, którzy jesteśmy tam w terenie, dajcie nam środki, by pomagać tym pozostającym w kraju.

Ewakuacja współpracowników i osób związanych z krajami zachodnimi, konieczna i słuszna, została zorganizowana w sposób improwizowany, wywołując dalszą panikę. Duża nerwowość, którą widzimy w relacjach medialnych wynika z chaosu tej operacji - ocenił szef UNHCR.

Zaznaczył: w chwili obecnej widać "pragmatyzm ze strony naszych rozmówców wśród talibów; odnotowujemy to zarówno na poziomie politycznym, jak i w kontaktach z nami". UNHCR otrzymał zapewnienia, że jego biura będą "szanowane" - poinformował.

Zaznaczył, że w kraju dochodzi do "fatalnych epizodów przemocy, ucisku i polowania na ludzi".

Ale my musimy brać pod uwagę komunikaty, jakie otrzymujemy. Dlatego postanowiliśmy zostać w Afganistanie - wyjaśnił Fillippo Grandi.

W kraju tym, przyznał, jest "wiele osób zagrożonych w przyszłości nakreślonej przez talibów, ale nie widać wszystkiego przez ten pryzmat" - oświadczył Wysoki Komisarz. Zaznaczył: w kwestii chodzenia dzieci do szkół i pracujących kobiet "mamy zapewnienia, które nie są całkowicie negatywne".

Zapytany o to, czy należy ufać talibom, odparł: Nie wszyscy rozmówcy nam się podobają, ale takich mamy i musimy z nimi pracować.

Odnosząc się do kwestii migracji, powiedział: Należy poczekać, by zobaczyć, jak Afgańczycy zareagują.

Ale każdy exodus będzie zapewne przede wszystkim regionalny; do Pakistanu, Iranu, może do Tadżykistanu. W tym przypadku jeśli pomoc dla tych krajów nie będzie znaczna, wtedy pojawi się duże ryzyko napływu w stronę Europy - stwierdził Grandi.

Jego zdaniem Unia Europejska "słusznie niepokoi się ewentualną falą migracyjną".

Ale, wskazał komisarz ONZ do spraw uchodźców, ważne jest to, by "niepokoić się też o sam Afganistan, bo na największe ryzyko narażeni są Afgańczycy".