Polskim strażakom, którzy pojechali do Turcji, by ratować poszkodowanych w wyniku trzęsień ziemi, udało się wyciągnąć spod gruzów już trzy żywe osoby. Wieczorem komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Andrzej Bartkowiak poinformował, że w rumowiskach na ratunek grupy HUSAR czeka jeszcze co najmniej kilka innych osób, które dają oznaki życia.