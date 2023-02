Polscy ratownicy z grupy HUSAR dotarli do Turcji dziś w nocy. Wylądowali w Gaziantep o godz. 2:29 lokalnego czasu. Początkowo mieli się udać do miejscowości Adiyaman, ale decyzją władz koordynujących prowadzenie akcji ratowniczej Polacy skierowani zostali do Besni. Tu rozbili obóz i otrzymali zadanie przeszukania rumowiska, w którym mogły się znajdować trzy żywe osoby.