"Co z mamą i innymi?" - to pierwsze pytanie, zadane do telefonu przez mężczyznę, transportowanego na noszach. Po chwili oddycha z ulgą, kiedy dociera do niego odpowiedź: "Wszyscy mają się dobrze. Czekają na ciebie". Taką scenę opisuję CNN, relacjonując wyciągnięcie spod gruzów zawalonego budynku 33-letniego Mustafy Avci. Mężczyzna został uratowany w Hatay 261 godzin po tragicznym trzęsieniu ziemi, jakie 6 lutego nawiedziło Turcję i sąsiednią Syrię.