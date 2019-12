Olga Tokarczuk w czwartek spodziewana jest w Sztokholmie. Od piątku rozpoczyna intensywny tak zwany tydzień noblowski. Laureatka literackiego Nobla za 2018 roku 10 grudnia odbierze z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa złoty medal oraz dyplom.

Stoisko z książkami autorstwa Olgi Tokarczuk / Jacek Bednarczyk / PAP

Przedstawicielka Fundacji Noblowskiej Erika Lanner poinformowała, że Olga Tokarczuk spodziewana jest w Sztokholmie "w towarzystwie swojego partnera Grzegorza Zygadło, syna, wydawcy oraz przyjaciół". Nobliści tradycyjnie podejmowani są w pięciogwiazdkowym luksusowym Hotelu Grand.

W piątek polska noblistka Olga Tokarczuk, wspólnie z 13 innymi laureatami Nagrody Nobla w pięciu dziedzinach, odwiedzi Muzeum Nagrody Nobla (wcześniejsza nazwa Muzeum Noblowskie).

To będzie pierwsze spotkanie noblistów. Laureaci podpiszą znajdujące się w muzealnej kawiarni krzesła. Przekażą też przedmioty mogące świadczyć o ich pracy lub osobiste kurioza - powiedziała Erika Lanner.

Tego samego dnia Olga Tokarczuk oraz drugi laureat literackiego Nobla - Austriak Peter Handke - wezmą wspólnie udział w oficjalnej konferencji prasowej w Akademii Szwedzkiej.

W sobotę laureaci zaprezentują swoje noblowskie odczyty. Jak ujawniła Fundacja Noblowska, esej Olgi Tokarczuk zatytułowany jest "Czuły narrator". Tekst odczytany zostanie przez autorkę w języku polskim.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie Paweł Ruszkiewicz zapowiedział, że podczas Tygodnia Noblowskiego Olga Tokarczuk weźmie udział także w dwóch spotkaniach zorganizowanych w współpracy z ambasadą. Noblistka spotka się ze swoimi tłumaczami oraz korpusem dyplomatycznym.

Olga Tokarczuk nie odwiedzi natomiast szkoły w imigranckiej dzielnicy Sztokholmu Tensta, która co roku zaprasza laureata literackiego Nobla na spotkanie z uczniami. Z powodu licznych spotkań polska noblistka odmówiła spotkań z młodzieżą szkolną. Po prostu nie ma na to czasu. W tym roku tydzień noblowski jest wyjątkowo bogaty - poinformowała Erika Lanner. Szkoła z Tensty nie wystosowała natomiast zaproszenia do Petera Handkego, obawiając się zapowiadanych protestów przeciwko przyznaniu mu literackiego Nobla.

Takie demonstracje spodziewane są w Sztokholmie 10 grudnia, gdy nobliści odbierać będą nagrody.

Tego dnia odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Nobla w filharmonii, a wieczorem wydany zostanie w ratuszu bankiet.