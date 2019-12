Do potężnego wybuchu gazu doszło Szczyrku w środę późnym popołudniem, około 18:30. Według relacji świadków, w momencie eksplozji w budynku znajdowało się osiem osób.

Dotąd spod gruzów wydobyto ciała sześciu ofiar: czworo dorosłych i dwoje dzieci.

Akcja ratunkowa na miejscu trwa. Od jej początku w działaniach wzięło już udział 250 strażaków.

NAJNOWSZE INFORMACJE ze Szczyrku, filmy i zdjęcia z miejsca wydarzeń znajdziecie TUTAJ! >>>>

Spod gruzów do tej pory wydobyto 6 ciał - relacjonuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek

Spod gruzów do tej pory wydobyto 6 ciał - relacjonuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek Józef Polewka /RMF FM