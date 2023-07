Mecz Huberta Hurkacza z broniącym tytułu Novakiem Djokovicem w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu został przerwany przy prowadzeniu serbskiego tenisisty 7:6 (8-6), 7:6 (8-6) i zostanie dokończony w poniedziałek.

Wimbledon - mecz Hurkacza z Djokovicem przerwany po dwóch setach / Isabel Infantes / PAP

O skali wyzwania, jakie było w niedzielę przed 26-letnim wrocławianinem, mówiło kilka faktów i liczb. W pięciu wcześniejszych pojedynkach z 10 lat starszym Serbem wygrał tylko dwa sety, w tym jednego cztery lata temu właśnie w Londynie.

Djokovic, który przez 389 tygodni był na czele światowego rankingu, w niedzielę rozgrywał setny mecz na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, a jego dotychczasowy bilans to 89-10. Tenisista z Belgradu wygrał już tę imprezę siedem razy, w tym jej cztery ostatnie edycje. Ma też w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe i jest pod tym względem rekordzistą.