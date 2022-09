W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Spotkanie ma się rozpocząć o godz. 1:00. W tym roku najlepsza polska tenisistka dwukrotnie wygrała z 28-letnią Amerykanką.

Iga Świątek / Marcin Cholewiński / PAP

1 kwietnia Świątek pokonała Pegulę 6:2, 7:5 w półfinale turnieju w Miami. Natomiast 1 czerwca zwyciężyła 6:3, 6:2 w ćwierćfinale French Open.

Świątek i Pegula pierwszy raz zagrały ze sobą 31 lipca 2019 roku w 1/8 finału turnieju w Waszyngtonie. Iga przegrała wtedy 7:5, 4:6, 1:6. Pegula wygrała tamtą imprezę i zdobyła jedyny tytuł WTA w grze pojedynczej.



Świątek jest pierwszą polską tenisistką, która dotarła do ćwierćfinału US Open. Nie dokonała tego nawet Agnieszka Radwańska, która pięć razy kończyła rywalizację w Nowym Jorku na 1/8 finału.



W poniedziałek 21-letnia tenisistka z Raszyna w 1/8 finału pokonała Niemkę Jule Niemeier 2:6, 6:4, 6:0. W poprzednich rundach wyeliminowała natomiast Amerykanki Lauren Davis i Sloane Stephens oraz Włoszkę Jasmine Paolini.



Z kolei Pegula w czwartej rundzie wygrała z Czeszką Petrą Kvitovą 6:2, 6:3. Wcześniej wyeliminowała Chinkę Yue Yuan, Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz i reprezentującą Szwajcarię Viktoriję Golubic. Amerykanka podobnie jak Świątek pierwszy raz doszła do ćwierćfinału US Open. W dwóch poprzednich latach odpadała w trzeciej rundzie.



Pegula jest sklasyfikowana na ósmym miejscu w rankingu WTA. W tym sezonie doszła do ćwierćfinału Australian Open i French Open oraz dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu. Z kolei w rankingu deblowym jest szósta. W grze podwójnej w parze z Cori Gauff doszła do finału French Open.