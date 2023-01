Polska remisuje z Włochami 2:2 po czterech pojedynkach meczu, którego stawką jest awans do półfinału tenisowego turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. Do wyrównania doprowadziła Magda Linette, która wygrała z Lucią Bronzetti 6:1, 6:2.

Magda Linette / JONO SEARLE / PAP/EPA

Pozycja w światowym rankingu obu tenisistek sugerowała, że mecz może być zacięty. Linette zajmuje w nim 48. miejsce, a Bronzetti jest 54. Polka jednak zdominowała wydarzenia na korcie.

Spotkanie trwało nieco ponad godzinę, a 30-letnia poznanianka nie dała rywalce nawet jednej okazji na przełamanie. Sama natomiast w obu setach po dwa razy wygrywała gemy przy serwisie Bronzetti.

Mam doświadczenie z gry w Fed Cup i wiedziałam, jak wiele zależy od tego spotkania. Wiedziałam, że muszę zaprezentować wszystko, co mam najlepszego. Uwielbiam grać dla drużyny, to wyzwala we mnie dodatkową energię. Szkoda, że nie potrafię uzyskać takiego nastawienia w turniejach na co dzień - powiedziała Linette w krótkim wywiadzie na korcie.

Wcześniej Daniel Michalski przegrał z Lorenzo Musettim 1:6, 1:6, Iga Świątek pokonała Martinę Trevisan 6:2, 6:4, a Hubert Hurkacz uległ Matteo Berrettiniemu 4:6, 6:3, 3:6.

Nowość w międzynarodowym kalendarzu

Spotkania w United Cup składają się z pięciu pojedynków. Mecz rozstrzygnie mikst, w którym awizowany jest występ Świątek i Hurkacza oraz Camilli Rosatello i Musettiego, ale skład par może się zmienić niemal w ostatniej chwili.

United Cup to nowość w międzynarodowym kalendarzu ATP i WTA. Pierwsza edycja rozgrywana jest w trzech miastach: Perth, Brisbane i Sydney. Bierze udział w niej 18 reprezentacji. Podzielono je na sześć grup, po dwie w każdym w mieście.

Polska była w grupie B, w której okazała się lepsza od Kazachstanu (4:1) i Szwajcarii (3:2). Włochy również wygrały swoją grupę, a środowa konfrontacja wyłoni jednego z półfinalistów zawodów.

W innych miastach tego dnia również zwycięzcy grup walczą o półfinał. Pewna awansu jest już ekipa USA, która prowadzi z Wielką Brytanią 3:1. Natomiast Grecja wygrywa z Chorwacją 2:1. Stawkę uzupełni jeden z trzech pokonanych na tym etapie, który miał najlepszy bilans wszystkich występów.

Półfinały zaplanowano na piątek i sobotę w Sydney, a finał odbędzie się w niedzielę.