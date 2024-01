Hubert Hurkacz przegrał z Alexandrem Zverevem 7:6 (7-3), 6:7 (6-8), 4:6 i polscy tenisiści remisują z Niemcami 1:1 w rozgrywanym w Sydney finale drużynowego turnieju United Cup. O wyniku meczu rozstrzygnie mikst.

Hubert Hurkacz / Steven Markham / PAP/EPA

Pojedynek dziewiątego w rankingu ATP Hurkacza z notowanym dwie pozycje wyżej Zverevem był niezwykle wyrównany i trwał trzy godziny. W tie-breaku drugiego seta Hurkacz nie wykorzystał dwóch meczboli, w tym jednego przy własnym serwisie, który był jego mocną stroną (posłał 19 asów, a rywal - osiem).

W siódmym gemie trzeciego seta doszło do jedynego przełamania podania w pojedynku - dokonał tego Zverev i uzyskanej przewagi już nie stracił.



To był ekstremalnie ciężki mecz. Nie wiem, czy zagram w mikście - powiedział bezpośrednio po spotkaniu potwornie zmęczony Niemiec.



Był to ich trzeci pojedynek i trzecie zwycięstwo Zvereva.

Świątek pokonała Kerber

Wcześniej Iga Świątek gładko pokonała Angelique Kerber 6:3, 6:0.



Tylko początek spotkania liderki światowego rankingu z pochodzącą z Polski 36-letnią Kerber był wyrównany. Wracająca na korty po 18-miesięcznej przerwie i urodzeniu dziecka 36-letnia reprezentantka Niemiec tylko do stanu 3:3 wytrzymała tempo liderki światowego rankingu.



Później dominacja faworytki, która w United Cup kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, była wyraźna i nie oddała już Kerber ani jednego gema, wygrywając w ciągu 70 minut.



Teraz ma nastąpić co najmniej półgodzinna przerwa i kapitanowie obu drużyn wyznaczą zawodników do gry mieszanej. Polską kadrę prowadzi trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski.

Pula nagród tegorocznej edycji United Cup wynosi 10 milionów dolarów amerykańskich. Na tę kwotę składają się zarówno tzw. startowe, jak i premie indywidualne za wygranie poszczególnych meczów oraz zespołowe za wyniki w grupach i całych zawodach.



Uczestnicy zdobywają też punkty do rankingów na poziomie zbliżonym do turniejów WTA i ATP rangi 500, ale minimalne różnice zależą od pozycji zajmowanej przez pokonanych rywali.



W poprzedniej edycji United Cup Polska dotarła do półfinału, w którym przegrała z USA.



Wynik finału:



Polska - Niemcy 1:1



Iga Świątek - Angelique Kerber 6:3, 6:0

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 7:6 (7-3), 6:7 (6-8), 4:6