W Warszawie trwa tenisowy turniej BNP Paribas Warsaw Open. Na obiekcie Legia Tenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej w turnieju głównym występują 32 zawodniczki, na czele z prowadzącą od 4 kwietnia w rankingu światowym Igą Świątek, która będzie najwyżej rozstawiona. Do zdobycia w singlu będzie 250 punktów do klasyfikacji WTA. Łączna pula nagród to 251 750 dolarów.

Na zdjęciu Polka Maja Chwalińska w meczu z Hiszpanką Rebeką Masarovą podczas turnieju tenisowego WTA BNP Paribas Poland Open na kortach Legii w Warszawie / Leszek Szymański / PAP Warszawa jest oficjalnie miastem-gospodarzem BNP Paribas Poland Open. W środę swój pierwszy mecz rozegra najwyżej rozstawiona na tej imprezie Iga Świątek. Jej rywalką będzie Magdalena Fręch. Wielki finał turnieju w niedzielę. Brak Igi Świątek, a więc liderki rankingu WTA, w tym ostatnim, decydującym meczu będzie niespodzianką, ale jak zwykle w sporcie - może zdarzyć się wszystko. Na warszawskim turnieju nie brakuje zawodniczek z czołowej setki rankingu WTA i na pewno każda z nich chce w Warszawie zwyciężyć i pokonać naszą faworytkę. Wśród tych najwyżej rozstawionych tenisistek na BNP Paribas Warsaw Open znajdziemy: Francuzkę Caroline Garcię, Węgierkę Annę Bondar, czy Chorwatkę Petrę Martić. Na kortach Legii występuje także niezwykle doświadczona i utytułowana Włoszka Sara Errani. Turniej BNP Paribas Warsaw Open odbywa się na obiekcie Legia Tenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej. To miejsce, którego historia i tradycja sięgają już lat przedwojennych. Turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Rodzi to spore problemy z zaparkowaniem w okolicy, ale organizatorzy umożliwiają skorzystanie z krytego parkingu odpłatnego pod stadionem Legii, z dogodnym przejściem blisko kortów. Wjazd nr 2 na parking od ulicy Łazienkowskiej czynny przez cały czas trwania turnieju. / Materiały prasowe Opracowanie: Joanna Potocka