W pierwszym meczy finałowego pojedynku United Cup między Polską a USA zagrały singlistki: Iga Świątek i Coco Gauff. Niestety, Polka przegrała spotkanie 4:6, 4:6. Jeśli Polska chce zachować szanse na zwycięstwo w całym turnieju, swój mecz musi wygrać Hubert Hurkacz. Jego rywalem jest Taylor Fritz.

United Cup: Iga Świątek / STEVE CHRISTO/AFP/East News / East News

Świetne widowisko

Iga Świątek w obydwu setach prowadziła, ale determinacja Coco Gauff była ogromna. Amerykanka dwukrotnie zdołała odrobić straty i wygrać oba sety: 6:4, 6:4.

Wiceliderka rankingu Świątek i trzecia na liście WTA Gauff stworzyły świetne widowisko. To było ich 14. spotkanie i trzecia wygrana Amerykanki.

Świątek miała więcej od rywalki zagrań wygrywających (19-8), ale również wyraźnie więcej niewymuszonych błędów (32-18).

W drugim secie przy stanie 5:4 dla Gauff Polka skorzystała z przerwy medycznej, z powodu problemów z lewym udem. Kilka minut później została przełamana i przegrała spotkanie.

Świątek zeszła z kortu, płacząc.

Czas na Hurkacza

Polska przegrywa w finałowym pojedynku z USA 0:1. By zachować szanse na zwycięstwo w całym turnieju, swój mecz musi wygrać Hubert Hurkacz.

Polak po problemach zdrowotnych w drugiej połowie ubiegłego roku spadł w rankingu na 16. miejsce. Jego rywalem będzie czwarty na liście ATP Taylor Fritz, z którym ma bilans 1-3.

Jeśli po meczach w grze pojedynczej będzie remis, to o tytule zadecyduje spotkanie par mieszanych.

Kadrę Biało-Czerwonych uzupełniają: Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

Świetna seria Polaków

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

W fazie grupowej Polska wygrała z Norwegią i Czechami po 2:1, w ćwierćfinale pokonała Wielką Brytanię 3:0, a w półfinale Kazachstan również 3:0. Amerykanie w grupie wygrali z Kanadą 2:1 i z Chorwacją 3:0, a następnie z Włochami 2:1 i Czechami 3:0.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi 10 milionów dolarów.

To jest trzecia edycja United Cup. Przed rokiem Polacy także dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami 1:2. Przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale, po porażce z ekipą USA, późniejszym zwycięzcą. Biało-Czerwoni jako jedyni dotarli do najlepszej czwórki w każdej odsłonie imprezy.