Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek przegrała z Amerykanką Madison Keys 7:5, 1:6, 6:7 (8-10) w półfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. "Wydaje mi się, że Iga jeszcze nie doszła do takiego etapu, żeby się cieszyć tymi rozgrywanym meczami. Ona jest tak ambitną tenisistką, że taką dużą presję sobie sama stwarza, że czasami nie potrafi jej wytrzymać" - mówiła w rozmowie z Tomaszem Weryńskim na antenie internetowego Radia RMF24 Katarzyna Strączy, była mistrzyni Polski w tenisie, trenerka i ekspertka.

Iga Świątek w półfinale Australian Open / PAP/Marcin Cholewiński / PAP/EPA

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek przegrała z Amerykanką Madison Keys 7:5, 1:6, 6:7 (8-10) w półfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. Było to szóste spotkanie tych zawodniczek i drugie zwycięstwo Keys.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strączy: Iga Świątek stwarza sobie presję, której czasami nie potrafi wytrzymać

W meczu pierwszy set należał do Polki, którego wygrała 7:5, w drugim prowadzenie zdecydowanie objęła Amerykanka, która rywalce oddała tylko jednego gema. W trzecim secie obie tenisistki długo wygrywały gemy przy swoim serwisie, choć obie miały okazje na przełamanie. Pierwszej udało się je uzyskać Świątek, która objęła prowadzenie 6:5. Polka miała nawet piłkę meczową, ale nie wykorzystała okazji i Keys doprowadziła do tie-breaka, którego wygrała.

"Iga grała bardzo nerwowo"

Jak powiedziała trenerka tenisa, a w przeszłości zawodniczka, Katarzyna Strączy w rozmowie z internetowym Radiem RMF24, widać było, że "Iga grała bardzo nerwowo". Dodała także, że ubolewa nad tym, że cięższe spotkanie i słabszy mecz, które się zawsze w turniejach zdarzają, trafił się Świątek akurat w półfinale.



Była to spora różnica w porównaniu z poprzednimi meczami, gdzie przeciwko sobie Iga miała o wiele słabsze tenisistki. One nie nadawały takiego tempa z forhendu jak Keys - mówiła trenerka.



Według Strączy był to słabszy dzień wiceliderki światowego rankingu. Wydawało mi się, że Igi po prostu nie ma, ani ciałem ani umysłem - skomentowała ekspertka. Jak powiedziała, Świątek mogła stracić koncentrację, bo zdarzały jej się w tym meczu problemy, które nie pojawiały się wcześniej.



Według trenerki problemem Świątek mógł być stres i presja, jaką raszynianka sama na siebie nakłada. Sama sobie stwarza tak dużą presję, że czasami nie potrafi jej wytrzymać. Tymczasem jak się patrzy na 30-letnią Madison, to jest to tenisistka doświadczona, która potrafi się wyluzować i uśmiechnąć - powiedziała Strączy. Według trenerki jest to coś, czego Polce jeszcze brakuje.





Opracowanie: Krzysztof Maj