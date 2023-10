Utytułowany hiszpański tenisista Rafael Nadal, który z powodu kłopotów zdrowotnych pauzuje od stycznia, po rocznej przerwie ma wrócić do gry i wystąpić w wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne - zapowiedział dyrektor turnieju Craig Tiley.

/ Shutterstock

Mogę się podzielić wiadomością, że "Rafa" wraca. W ciągu ostatnich dni rozmawiałem z nim kilka razy i potwierdził, że zagra u nas. To wspaniała wiadomość, bardzo się cieszymy - przekazał Tiley w programie "The Today Show" w australijskiej telewizji.

Właśnie w Melbourne Nadal rozegrał ostatni jak na razie mecz, odpadając w 2. rundzie Australian Open głównie z powodu problemów z biodrem. Później zabrakło go m.in. na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu, gdzie zwyciężył 14-krotnie. Wtedy też zapowiedział, że zamierza wrócić do rywalizacji w przyszłym roku i będzie to raczej jego ostatni sezon.

Jak go znam, to nie pojawi się wyłącznie po to, żeby zagrać. On przyjedzie, żeby zwyciężyć - powiedział Tiley o 37-letnim tenisiście z Majorki, który ma za sobą dwie operacje biodra.

Jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii, który wygrał 22 imprezy wielkoszlemowe w singlu, zajmuje obecnie 240. miejsce w rankingu ATP.

Przyszłoroczna edycja Australian Open rozpocznie się 14 stycznia.