Mural przedstawiający Novaka Djokovica na budynku w Belgradzie / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP

Gwiazda Tenisa Novak Djokovic przeszedł Covid-19 - twierdzą jego prawnicy. Utrzymują, że 16 grudnia 2021 roku sportowiec otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Przeszedł go bezobjawowo.

34-latek nigdy nie ujawnił, czy przyjął preparat chroniący przed skutkami zakażenia koronawirusem. Nie jest tajemnicą, że nie jest zwolennikiem szczepień.

W nocy ze środy na czwartek władze australijskie odmówiły serbskiemu tenisiście wizy wjazdowej z powodu braku szczepień przeciwko Covid-19 ze względów medycznych. Australijskie służby zakwalifikowały złożony przez jego sztab wniosek o wizę jako wadliwy.

Djokovic został skierowany do hotelu na przedmieściach Melbourne, gdzie są zakwaterowane także osoby ubiegające się o azyl w Australii. Tam tenisista ma czekać do poniedziałku na rozprawę. Jeśli jej wynik będzie niekorzystny, to zostanie deportowany.

Sprawa gracza z Bałkanów wzbudza sporo kontrowersji zarówno w środowisku tenisowym, jak i wśród mieszkańców Australii. W kraju tym wprowadzono szereg surowych restrykcji i najdłuższy jak na razie łącznie lockdown, a dominujący obecnie wariant Omikron przyczynił się do rekordowej liczby przypadków zakażenia koronawirusem na Antypodach.

Djokovic triumfował dziewięciokrotnie w Australian Open. Jeśli zwycięży w najbliższej edycji turnieju w Melbourne, będzie to jego 21. wielkoszlemowy tytuł i pobije rekord, który obecnie dzieli ze Szwajcarem Rogerem Federerem i Hiszpanem Rafaelem Nadalem.