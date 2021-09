Aż siedmiu zawodników z czołowej 100 rankingu zgłosiło chęć udziału w turnieju Challenger ATP Pekao Szczecin Open, który w dniach 13-19 września odbędzie się na kortach przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. Poziom sportowy imprezy zapowiada się bardzo atrakcyjnie, a w stolicy Pomorza Zachodniego znów będziemy mieć okazję podziwiać międzynarodowy tenis w najlepszym wydaniu.

Jakie ciekawe nazwiska powinny pojawić się w drabince turnieju głównego? Między innymi dobrze znany naszej widowni Marco Cecchinato, czyli sensacyjny półfinalista Roland Garros z roku 2018. W chwili zgłoszenia do turnieju 28-letni Włoch zajmował 80. pozycję w rankingu ATP i wygląda na to, że będzie jednym z najwyżej rozstawionych zawodników Pekao Szczecin Open 2021.

Mocną reprezentację w Szczecinie (już tradycyjnie) wystawią także Hiszpanie. Na liście startowej znaleźli się Pablo Andujar (ATP 72), Pedro Martinez (ATP 73), Roberto Carballes Baena (ATP 95), Carlos Taberner (ATP 105) oraz Bernabe Zapata Miralles (ATP 117), niedawny zwycięzca challengera Poznań Open oraz triumfator Pekao Szczecin Open 2019, Jozef Kovalik (ATP 118). Hiszpańscy tenisiści szturmem zaatakują więc korty przy al. Wojska Polskiego i z pewnością będą liczyć na to, że uda im się przełamać słynną klątwę, która wisi nad naszym turniejem od początku jego istnienia. Wielu przedstawicieli tej nacji próbowało zdobyć tytuł mistrzowski szczecińskiej imprezy, żaden nie zdołał jednak tego dokonać. Czy rok 2021 będzie przełomowym i w końcu doczekamy się zwycięzcy z Hiszpanii? Przekonamy się za niecałe trzy tygodnie!

Kamil Majchrzak na kortach w Szczecinie

Na wstępnej liście zgłoszeń jest też oczywiście nazwisko, które szczególnie ucieszy polskich kibiców. W turnieju ma bowiem wystąpić Kamil Majchrzak (114 ATP), czyli druga rakieta naszego kraju. Z wielkim zainteresowaniem będziemy śledzić rezultaty 25-letniego Polaka i mamy nadzieję, że zawojuje nadchodzącą edycję Pekao Szczecin Open. W stawce grających mają znaleźć się także Czech Jiri Vesely (89 ATP), Brazylijczyk Thiago Monteiro (ATP 93) oraz Włoch Stefano Travaglia (ATP 100).



Tegoroczna lista wygląda naprawdę imponująco i cieszę się, że ponownie będziemy mieli okazję oglądać w Szczecinie tak wielu zawodników z pierwszej setki rankingu ATP - mówi Krzysztof Bobala, dyrektor turnieju. Kciuki będziemy oczywiście trzymać przede wszystkim za Polaków, ale sam jestem ciekaw, jak w tym roku zaprezentują się Hiszpanie. Wysyłają do nas naprawdę mocny skład i kto wie, może to właśnie któryś z nich raz na zawsze rozprawi się ze słynną klątwą. Jedno jest pewne: sportowych emocji nie zabraknie, więc serdecznie zapraszam do Szczecina, aby wspólnie z nami uczestniczyć w tym wielkim święcie tenis - dodaje.

Trwa już przedsprzedaż biletów i karnetów na Pekao Szczecin Open 2021. Rodzaje oraz ceny wejściówek zostały opisane tutaj . Sama sprzedaż - wzorem lat ubiegłych - prowadzona jest natomiast poprzez serwis www.abilet.pl.

Sponsorami tytularnymi Pekao Szczecin Open są Bank Pekao S.A. oraz Miasto Szczecin. Turniej należy do prestiżowego cyklu LOTOS PZT Polish Tour - Narodowy Puchar Polski.