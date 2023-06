Legendarna czeska tenisistka Martina Navratilova, zdobywczyni 18. indywidualnych tytułów Wielkiego Szlema, ogłosiła w mediach społecznościowych, że wygrała walkę z rakiem krtani i piersi.

Martina Navratilova / Ondrej Deml / PAP/CTK

"Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, magom protonów i promieniowania. Wielka ulga. Jestem zdrowa!" - przekazała Navratilova.

Walka 66-latki z rakiem zakończyła się całkowitym powodzeniem. Właśnie odebrała wyniki badań po serii testów w klinice w Nowym Jorku. Lekarze w listopadzie ubiegłego roku zdiagnozowali u niej raka krtani w pierwszym stadium. Navratilova od 2010 roku dodatkowo zmagała się z guzem piersi.

Jedna z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistek w historii otrzymała tydzień temu z rąk marszałka Senatu Republiki Czeskiej Milosa Vystrcila Srebrny Medal Zasługi. "To medal za wspaniałe występy na kortach świata oraz za odwagę bycia sobą" - powiedział polityk.

Pochodząca z Czech tenisistka po turnieju wielkoszlemowym US Open w 1975 roku nie wróciła do ojczyzny, uzyskując azyl w Stanach Zjednoczonych. Paszport amerykański wręczono jej 21 lipca 1981 roku.

Z biegiem lat stała się jedną z najlepszych zawodniczek tej dyscypliny sportu. Triumfowała w 59 turniejach wielkoszlemowych, 18 razy była najlepsza w grze pojedynczej. Do tego dołożyła 31 tytułów w deblu oraz 10 w mikście. Od 1978 do 1987 roku była liderką światowego rankingu przez 332 tygodnie. Dodatkową popularność w sportowym świecie przysporzyło jej przyznanie się do homoseksualizmu.