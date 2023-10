​Magdalena Fręch przegrała z rozstawioną z "szóstką" Włoszką Martiną Trevisan 3:6, 7:6 (7-4), 3:6 w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach twardych w Hongkongu.

Magdalena Fręch / FRANCISCO GUASCO / PAP/EPA

Spotkanie lepiej rozpoczęła 42. w światowym rankingu Włoszka, która jako pierwsza przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 4:2. Fręch szybko odpowiedziała jej tym samym, jednak nie wykorzystała okazji, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Trevisan wygrała kolejnego gema przy serwisie Polki i pierwszego seta 6:4.

W drugiej partii między tenisistkami wywiązała się zacięta walka i chociaż ponownie to wyżej notowana zawodniczka jako pierwsza zanotowała przełamanie, to łodzianka, 70. w rankingu WTA, nie pozostała jej dłużna, szybko wyrównując wynik. W tie-breaku obie zawodniczki miały problem z wygrywaniem punktów przy własnym serwisie, w końcówce rytm odnalazła jednak Fręch, która wygrała cztery akcje z rzędu i doprowadziła do remisu w setach.

Trzecią odsłonę lepiej rozpoczęła Polka, która już w pierwszym gemie przełamała Włoszkę, obejmując następnie prowadzenie 2:0. W połowie partii Trevisan odrobiła jednak stratę, wygrała pięć gemów z rzędu i wywalczyła awans do ćwierćfinału.

Tenisistki te grały ze sobą wcześniej tylko raz - w 2018 roku w Vancouver również w trzech setach lepsza okazała się Włoszka.

Fręch jest jedyną Polką, która w Hongkongu występowała w singlu. W deblu natomiast rywalizuje Katarzyna Piter, która w parze z Białorusinką Lidią Morozową w środę w pierwszej rundzie wygrała z Ching Laam Lai i Chun-Wing Sher z Hongkongu 6:4, 6:1.

Wynik meczu 2. rundy:

Martina Trevisan (Włochy, 6) - Magdalena Fręch (Polska) 6:3, 6:7 (4-7), 6:3