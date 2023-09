Magda Linette znów zwycięska. Rozstawiona z numerem pierwszym Polka awansowała do finału turnieju WTA w Kantonie. W piątek pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu 6:2, 6:3.

Magda Linette / Shutterstock

31-letnia Magda Linette po raz szósty zagra w finale imprezy rangi WTA. Na koncie ma dwa tytuły. Najlepsza była w 2019 roku w Nowym Jorku i w 2020 w tajskim Hua Hin.

Linette, która w światowym rankingu zajmuje 27. miejsce, mecz z zajmującą w nim 81. pozycję Putincewą zaczęła od mocnego uderzenia. Już przy pierwszej okazji przełamała rywalkę i prowadziła 3:0.

Do końca seta Polka nie dała Putincewej nawet jednej okazji do odrobienia przełamania. W dodatku w ósmym gemie Kazaszkę znów zawiódł serwis i Linette znalazła się w połowie drogi do finału.

Drugą partię Linette próbowała zacząć podobnie, ale tym razem Putincewa w drugim gemie obroniła dwa break pointy.

Niezwykle ważny był gem piąty. Serwującą w nim Linette dopadł mały kryzys i przegrywała już 0:40. Jednak turniejowa jedynka będąc pod presją już się nie pomyliła. Zdobyła pięć punktów z rzędu co prawdopodobnie podłamało Kazaszkę.

Być może w kolejnym gemie Putincewa nadał rozpamiętywała zmarnowaną okazję, bo serwowała fatalnie. Nie wygrała nawet jednej piłki i dała się przełamać. Później Linette już do końca kontrolowała wydarzenia na korcie. Po godzinie i 17 minutach wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

To było dziewiąte w historii spotkanie tych tenisistek i szósta wygrana Linette.

W drugim półfinale rozstawiona z numerem siódmym Belgijka Greet Minnen zmierzy się z Chinką Xiyu Wang.

W Kantonie Linette grała także w deblu, a partnerowała jej Japonka Moyuka Uchijima. Grające z "czwórką" tenisistki w środę w ćwierćfinale uległy chińskiej parze Hanyu Guo, Xinyu Jiang 5:7, 3:6.

Wynik półfinału gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska, 1) - Julia Putincewa (Kazachstan) 6:2, 6:3