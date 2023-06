To bardzo ważne, niezależnie, czy mówimy o nauczycielach, trenerach czy rodzicach, by móc liczyć na wsparcie ludzi wokół siebie. Ja mam świetny team, ale też wspaniałą rodzinę. Bez tych dobrych ludzi nie byłabym dziś w tym miejscu, w którym jestem - powiedziała i życzyła absolwentom samych dobrych ludzi wokół, ale też otwartych umysłów i zaznaczyła, że równie ważne, jak to, co się chce osiągnąć, jest to, co się w danej chwili czuje.

Na koniec wystąpienia zapytała, czy któryś z absolwentów mógłby jej pożyczyć tradycyjny biret, aby mogła poczuć, jak to jest, gdy się go rzuca w górę, bo gdy ona kończyła szkołę, panowała pandemia i takich uroczystości nie było.