Iga Świątek znakomicie rozpoczęła turniej WTA w Dubaju (z pulą nagród 703,5 tys. dol.). ​Rozstawiona z numerem szóstym Polka awansowała do 1/8 finału, pokonując w 65 minut Rosjankę Darię Kasatkinę 6:1, 6:2.

Iga Świątek / DEAN LEWINS / PAP/EPA

Był to pierwszy występ Świątek od styczniowej edycji wielkoszlemowego Australian Open. 20-letnia zawodniczka, która w Melbourne dotarła do półfinału, ostatnie dwa tygodnie poświęciła na odpoczynek oraz treningi, czego efekt było widać w poniedziałek. Mecz był nieco bardziej zacięty niż wskazywałby wynik, ale i tak przewaga raszynianki była wyraźna.



Spotkanie zaczęło się od jej prowadzenia 2:0. Potem co prawda straciła podanie, ale od razu sama zanotowała drugie już przełamanie i potem spokojnie kontrolowała sytuację do końca tej partii. W drugiej również wygrała pierwsze dwa gemy, a w czwartym obroniła dwa "break pointy". W końcówce zwiększyła jeszcze przewagę po kolejnym przełamaniu i pewnie przypieczętowała zwycięstwo oraz awans.



Po raz trzeci w karierze, a drugi w tym sezonie spotkała się z Kasatkiną, która jest 28. rakietą świata. Wygrała oba ich tegoroczne pojedynki - wcześniej okazała się lepsza od starszej o cztery lata przeciwniczki w trzeciej rundzie Australian Open. Wówczas straciła łącznie pięć gemów.



Iga Świątek w rozmowie z Patrykiem Serwańskim Piotr Szydłowski / RMF FM

Świątek kolejną rywalkę pozna we wtorek, gdy zmierzą się Amerykanka Sofia Kenin i Łotyszka Julia Ostapenko.



Trzystopniowych eliminacji nie przeszły w Dubaju Magda Linette i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich w drugiej rundzie skreczowała z powodu urazu nogi.



Wynik meczu 1. rundy:

Iga Świątek (Polska, 6) - Daria Kasatkina (Rosja) 6:1, 6:2