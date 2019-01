Dwoje polskich tenisistów trafiło przez kwalifikacje do głównej drabinki Australian Open. Ta sztuka udała się w Melbourne Idze Świątek i Kamilowi Majchrzakowi. Oboje po raz pierwszy zagrają w turnieju wielkoszlemowym. Dzięki pozycji w światowych rankingach w turnieju zagrają także Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Iga Świątek / Piotr Nowak / PAP



Iga Świątek, zaledwie 17-letnia tenisistka stawia swoje pierwsze kroki w seniorskim tenisie na poziomie turniejów cyklu WTA. W eliminacjach w Melbourne pokonała kolejno Serbke Olgę Danilovic 1:6, 7:6 (7-4), 7:5 oraz reprezentantkę Hiszpanii Alioną Bolsovą-Zadoinov 7:6 (7-1), 6:2. W nocy Polka zmierzyła się z Amerykanką Danielle Lao i nie pozostawiła żadnych wątpliwości pokonując zdecydowanie bardziej doświadczoną rywalkę 6:1, 6:3.

W pierwszej rundzie Australian Open Świątek zagra z Rumunką Aną Bogdan, która zajmuje obecnie 81 miejsce w światowym rankingu. Bogdan zagrała w tym sezonie jedynie jeden mecz na turnieju w chińskim Shenzen. Przegrała wyraźnie z wyżej notowaną Rosjanką Anastazją Pawluczenkową.

Kamil Majchrzak / Adam Warżawa / PAP





Kamil Majchrzak w kwalifikacjach nie przegrał ani jednego seta. W decydującym pojedynku ograł Niemca Matsa Morainga 6:3, 6:2. We wcześniejszych rundach nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Braydenem Schnurem 6:4, 6:3 oraz Amerykaninem Noahem Rubinem (141.) 7:5, 6:1. Teraz czeka go o wiele poważniejszy test, bo na początek turnieju głównego zmierzy się z Japończykiem Keim Nishikorim. To obecnie 9. tenisista rankingu ATP. Na początku roku jest w dobrej formie. Wygrał turniej w Brisbane i będzie zdecydowanym faworytem meczu z Majchrzakiem.

Dzięki pozycji w rankingach w drabince głównej są także Magda Linette i Hubert Hurkacz. Linette w pierwszej rundzie ma chyba jeszcze trudniejsze zadanie od Majchrzaka. Zagra bowiem z rozstawioną z numerem 4 Japonką Naomi Osaką. Rywalem Hurkacza będzie doświadczony Chorwat Ivo Karlović.