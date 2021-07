Hubert Hurkacz w półfinale Wimbledonu! Polak pokonał legendę tenisa Rogera Federera 6:3, 7:6 (7-4) i 6:0. 24-letni wrocławianin po raz pierwszy w karierze dotarł na tak wysoki szczebel w wielkoszlemowej rywalizacji. Jego kolejnym rywalem będzie Włoch Matteo Berrettini lub Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Ich spotkanie nadal trwa.

Tenisiści wyszli na kort po godz. 17. Mecz rozpoczął Hubert Hurkacz.



Pierwszy set, który trwał 28 minut, zdecydowanie należał do rozstawionego z numerem 14. Polaka. Wygrał on z Federerem 6:3.

Drugi set, choć znacznie dłuższy, również okazał się udanym dla Hurkacza. Polak, asem serwisowym, doprowadził do tie-breaka i ostatecznie zwyciężył pojedynek ze Szwajcarem 7:6 (7-4). "Federer jest w niebezpieczeństwie" - pisały media tuż po wyjściu 24-latka na prowadzenie w meczu.







Trzeci set w całości należał już do Hukracza. Polak znokautował Federera aż 6:0.



To dla mnie coś superwyjątkowego - przyznał po meczu polski tenisista.



Nie wiem, co powiedzieć. Pokonać Rogera i to na tym korcie to dla mnie coś superwyjątkowego. Marzenia się spełniają - podkreślił Hurkacz.

To było coś wyjątkowego - zagrać przed wami. Dziękuję, że przyszliście. Nie mogę się już doczekać kolejnego meczu - dodał.

Dotychczas najlepszym wynikiem Hurkacza w zmaganiach tej rangi była trzecia runda, na której zatrzymał się w poprzedniej edycji londyńskiego turnieju dwa lata temu (ubiegłoroczna została odwołana z powodu pandemii Covid-19).

Hubert Hurkacz / NEIL HALL /PAP/EPA



Federer pogratulował Hurkaczowi zwycięstwa / NEIL HALL /PAP/EPA

Wrocławianin jest drugim polskim tenisistą, który awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu w singlu. Dołączył do Jerzego Janowicza, który dokonał tego na londyńskiej trawie w 2013 roku.

Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu Hubert Hurkacz w najbliższym notowaniu rankingu światowego tenisistów przesunie się na 11. miejsce.



W przeszłości zmierzyli się tylko raz

Hubert Hurkacz i Roger Federer zmierzyli się wcześniej tylko raz - w 2019 roku w amerykańskim Indian Wells Federer wygrał 6:4, 6:4.

Federer, który w sierpniu skończy 40 lat, znalazł się w najlepszej ósemce londyńskiej imprezy już po raz 17., natomiast w ćwierćfinale Wielkiego Szlema zagra po raz 58. W przypadku Polaka był to debiut na tym etapie rywalizacji.



Tenisista z Bazylei ma już status legendy tenisa. W tym roku w brytyjskiej stolicy walczył o rekordowy 21. tytuł wielkoszlemowy w singlu. Z dotychczasowych 20 osiem wywalczył na londyńskiej trawie.

W zawodowej karierze Szwajcar wygrał 1247 meczów i poniósł 274 porażki. Triumfował łącznie w 103 turniejach, wobec trzech zwycięstw Polaka. Przez 310 tygodni był liderem rankingu światowego, w którym obecnie zajmuje ósmą pozycję. Na korcie zarobił ponad 130 milionów dolarów.



Kolejnym rywalem zwycięzcy pojedynku Hurkacza z Federerem będzie Włoch Matteo Berrettini lub Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.