Hubert Hurkacz zmierzy się dziś w ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu ze słynnym Szwajcarem Rogerem Federerem, jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistów w historii.

Hubert Hurkacz / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Federer, który w sierpniu skończy 40 lat, znalazł się w najlepszej ósemce londyńskiej imprezy po raz 17. w karierze, natomiast w ćwierćfinale Wielkiego Szlema zagra po raz 58. W przypadku Polaka będzie to debiut na tym etapie rywalizacji.

Nie muszę tłumaczyć, co znaczy zagrać z Rogerem. To, co on zrobił dla tenisa jest niewiarygodne. Ta dyscyplina bardzo wiele mu zawdzięcza. Mam nadzieję, że mimo wszystko będę mógł liczyć na choćby niewielkie wsparcie publiczności - przyznał Polak po zwycięstwie nad Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 2:6, 7:6 (7-2), 3:6, 6:3, 6:3 w dokończonym wczoraj spotkaniu 1/8 finału.

Roger Federer- legenda tenisa

Tenisista z Bazylei walczy o rekordowy 21. tytuł wielkoszlemowy w singlu. Z dotychczasowych 20 osiem wywalczył na londyńskiej trawie.

W zawodowej karierze wygrał Szwajcar wygrał 1247 meczów i poniósł 274 porażki. Triumfował łącznie w 103 turniejach, wobec trzech zwycięstw Polaka. Przez 310 tygodni był liderem rankingu światowego, w którym obecnie zajmuje ósmą pozycję. Na korcie zarobił ponad 130 milionów dolarów.

Obaj tenisiści zmierzyli się do tej pory tylko raz - w 2019 roku w amerykańskim Indian Wells Federer wygrał 6:4, 6:4.

20-krotnie w imprezach wielkoszlemowych triumfował Hiszpan Rafael Nadal, który w tym roku nie startuje w Wimbledonie, a 19 razy najlepszy był Serb Novak Djokovic, który w ćwierćfinale zmierzy się z Węgrem Martonem Fucsovicsem.

Mecz zacznie się dzisiaj między 16:30 a 17:00.