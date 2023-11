Niech to będzie inspiracja dla Huberta Hurkacza. Włoch pokazał, że da się pokonać Novaka Djokovica, zwłaszcza w tych warunkach. Kort w hali w Turynie jest bardzo szybki. Wiemy, że Hurkacz lubi taką grę - podkreśla Żbik, który dodaje też, że Hurkacz na pewno nie podejdzie do tego meczu, jak do przykrego obowiązku gracza rezerwowego.

On będzie starał się nie tylko wygrać ten mecz, ale przede wszystkim udowodnić, że on też jest w stanie rywalizować jak równy z równym z Novakiem Djokoviciem. Sięgnąć po zwycięstwo i zakończyć sezon zwycięstwem nad światową jedynką? To byłoby coś naprawdę spektakularnego - zakończył Dawid Żbik z Eurosportu.