Hałaśliwy Nowy York

Piotr Salak zwrócił uwagę na to, że US Open to trudny turniej, choćby ze względu na hałas. Trudno tam o koncentrację, podczas meczów nigdy nie ma ciszy.

To jest charakterystyka tego turnieju. No, ale to miasto jest takie. Nowy Jork to kolos, który żyje gwałtownie, energicznie, ostro. Wszyscy się spieszą, biegają - powiedział Fibak.

To przekłada się także na korty na Flushing Meadows, gdzie co roku rozgrywany jest US Open. To dzielnica położona blisko lotniska LaGuardia, stosunkowo blisko jest także port Kennedy’ego.

Na kortach w Nowym Jorku na pewno panuje inna atmosfera niż na Rolandzie Garrosie czy w Wimbledonie, który słynie z tej ciszy - powiedział gość Radia RMF24, który ponad 20 lat mieszkał w Nowym Jorku.