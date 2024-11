Dla wielu osób przygotowanie Szlachetnej Paczki to coś więcej niż przedświąteczna tradycja - tak jak dla piłkarzy i piłkarek polskich reprezentacji, którzy po raz kolejny angażują się w pomoc najbardziej potrzebującym. "Zapraszamy Cię do wspólnej gry. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i zacznij pomagać. Wspólnie możemy zrobić coś naprawdę dobrego" - mówi Bartosz Bereszyński, zawodnik reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Paczka reprezentantów trzech drużyn piłki nożnej dotrze do rodziny pani Iwony / Materiały prasowe

Po raz kolejny spotykamy się z reprezentacjami Polski w piłce nożnej, a w tym roku również z kadrą futsalu, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Paczka to nie tylko dar, ale także realna zmiana w życiu tych rodzin - mówi Ewa Pajor, kapitanka reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej.

Dla kogo pomoc w tym roku?

W tym roku pomagamy pani Iwonie, która samodzielnie wychowuje córkę Justynę. Po rozstaniu z partnerem została zmuszona do przeprowadzki do domu, w którym nie ma łazienki ani kuchni. Na co dzień korzystają z wychodka. Zimą jest to jeszcze bardziej uciążliwe - mówi Tomasz Kriezel, kapitan reprezentacji futsalu.

Pani Iwona robi co może, by poprawić warunki życia. Sama wyremontowała pokój w domu, który obecnie zajmuje z córką.

8-latka uwielbia z mamą chodzić na boisko i grać w piłkę. Bardzo lubi to robić, odnosi wielkie sukcesy i jest to jej pasja - mówi Ewelina Kamczyk, zawodniczka reprezentacji kobiet w piłce nożnej.

Po odliczeniu kosztów utrzymania na życie zostaje im niecałe 700 zł na osobę. Z tak skromnego budżetu trudno jest odłożyć na ciepłą kurtkę czy buty. Nie mówiąc już o remoncie kuchni czy łazienki. Dlatego dla pani Iwony w Szlachetnej Paczce znajdą się nie tylko środki czystości czy trwała żywność, ale też kuchenka gazowa, która pozwoli przygotować ciepły obiad dla córki - mówi Michał Kubik, zawodnik reprezentacji futsalu.

Szlachetna Paczka to dla rodzin w potrzebie coś więcej niż pomoc materialna. To uwaga drugiego człowieka, przywracanie godności i nadziei na lepsze jutro. Ta pomoc może zmienić grę, na dobre odmienić życie potrzebujących.

/ Norbert Burkowski / Materiały prasowe

Taktyka, która zmienia życie najbardziej potrzebujących

Na boisku - tak jak w pomaganiu - dobry zespół i odpowiednia taktyka to podstawa. Szlachetna Paczka to gra zespołowa i obowiązuje w niej zasada - im więcej graczy, tym lepiej. Dlatego w tym roku do męskiej i damskiej reprezentacji w piłce nożnej dołączyła reprezentacja futsalu.

Jako drużyna możemy zrobić coś naprawdę wielkiego. Przygotowaliśmy taktykę tak, by jak najlepiej i skuteczniej pomagać. I teraz razem możemy osiągnąć coś, co zmieni czyjeś życie - mówi Błażej Korczyński, trener reprezentacji futsalu.

Szlachetna Paczka to okazja do tego, by łączyć się w grupy i dzięki temu pomagać na dużą skalę tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W zeszłorocznej edycji programu paczkę dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 osób.

Nasza paczka zmieni grę, nie tylko na boisku, ale przede wszystkim poza nim, w życiu najbardziej potrzebujących - mówi Nina Patalon, trenerka reprezentacji kobiet w piłce nożnej.

Wideo youtube

Zostań kapitanem i zbierz swoją drużynę

Nie spodziewasz się, jak łatwo zebrać swoją drużynę, która pomoże skompletować Szlachetną Paczkę dla wybranej rodziny. Bo gdy pojawia się inicjatywa skompletowania Szlachetnej Paczki, pojawiają się osoby gotowe do zaangażowania - a radość i satysfakcję z tej niezwykłej rozgrywki jaką jest pomaganie czerpią wszyscy.

/ Jan Rusek / Materiały prasowe

Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Każdy z nas może stać się częścią zmiany, dając nadzieję i wsparcie. Pomagając wszyscy jesteśmy zwycięzcami - mówi Michał Kubik.

Od tego, kto zgłosi się do twojej paczki, zależy, jak rozegracie przygotowanie pomocy. Jaki będzie styl gry, zwroty akcji, szybkość działania. Każdy uczestnik może wnieść coś od siebie, a wspólnie możecie zmienić na dobre życie konkretnej rodziny w potrzebie.

Opracujcie taktykę działania

Gdy już zbierze się twoja drużyna, podzielcie się zadaniami. Jedna osoba będzie koordynatorem, inna zadba o zbiórkę pieniędzy, kolejna zajmie się pakowaniem, jeszcze inna dostarczy paczki do magazynu. I gol - macie to.

Po wyborze rodziny dołączy jeszcze jeden ważny gracz, czyli wolontariusz Szlachetnej Paczki, który opiekuje się daną rodziną. Wolontariusz odpowie na wszystkie wasze pytania i będzie pośredniczył w przekazywaniu skompletowanej pomocy.

/ Norbert Burkowski / Materiały prasowe

Jako kapitan drużyny, możesz skorzystać też z gotowych materiałów, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces przygotowania paczki dla rodziny (www.szlachetnapaczka.pl/materialy-do-pobrania/ oraz https://www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/).

Nie spodziewasz się, co potrafi Twoja Paczka. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.