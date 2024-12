Do piątku 13 grudnia, czyli jeszcze przez niecałe dwa tygodnie, każdy może zostać darczyńcą i wspólnie z przyjaciółmi czy znajomymi ze szkoły lub pracy na www.szlachetnapaczka.pl wybrać potrzebującą rodzinę, której przygotuje pomoc. A tym samym obudzi w drugim człowieku wiarę w ludzi i da szansę na spokojne święta. Decyzję warto podjąć już dziś, by mieć więcej czasu na przygotowanie Paczki. Na wsparcie czekają samotni seniorzy, samodzielni rodzice, rodziny dotknięte chorobą, niepełnosprawnością czy skutkami niespodziewanych zdarzeń, w tym wrześniowej powodzi. Na darczyńców czeka jeszcze ponad 2 000 rodzin. Najwięcej w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Jak zrobić Szlachetną Paczkę? Przygotowanie wsparcia materialnego dla konkretnej rodziny jest prostsze, niż Ci się wydaje. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybierzesz z bazy rodzinę, której chcesz pomóc.

Trzeba być gotowym na spełnienie minimum trzech głównych potrzeb rodziny wyszczególnionych na liście widocznej w internetowej bazie. Bardzo często są to podstawowe rzeczy. Tak jak w historii samodzielnej mamy i jej dzieci.

"Będziemy ogromnie wdzięczni za żywność z długim terminem, ciepłe ubrania, przybory szkolne, kolorowanki i książki. Bo zimą najbardziej obawiamy się długich wieczorów" - mówi pani Danuta - "A jak nie ma co do garnka włożyć, to przynajmniej pokolorujemy".

Dzień tej rodziny zawsze wygląda tak samo: "Wstaję o 4:30 i biorę zimny prysznic, żeby więcej ciepłej wody zostało dla dzieci. Latem to nawet przyjemne. Później robię im kanapki. Kroję drobno wędlinę lub ser, mieszam z margaryną i dodaję przyprawy. Taka pasta jest wydajniejsza, żeby zrobić obkład na chleb. Sama zjadam skórki obkrojone z kanapek. Dopiero wtedy budzę dzieciaki. W pracy muszę być o siódmej, więc do szkoły prowadzę je na 6:30. Wracamy do domu o 16. Na podwieczorek robię budyń z mleka, wody i mąki kartoflanej. To mój obiad. Później powtarzamy materiał do szkoły i oglądamy bajki. Od kiedy zlikwidowano zadania domowe, wymyślam je sama. Muszę je czymś zająć, żeby nie wołały za szybko jeść".

Pomagaj ze Szlachetną Paczką - niemal 2,5 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie

W Polsce niemal 2,5 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Wśród nich ponad pół miliona stanowią dzieci, a około 400 tys. to seniorzy, którzy na przeżycie dnia mają ok. 29 zł. Tak źle w naszym kraju nie było od 2015 r. Dzięki zaangażowaniu w Szlachetną Paczkę wolontariuszy i darczyńców co roku rodziny będące w trudnej sytuacji otrzymują mądrą pomoc dopasowaną do ich potrzeb. Wspólnie można dać najbardziej potrzebującym nie tylko wsparcie materialne, ale również obecność i uwagę drugiego człowieka oraz impuls do samodzielnego zmagania się z przeciwnościami.

"Nigdy tego nie zapomnę" - mówi Joanna, która rok temu przygotowała paczkę - "Zachwyciła mnie idea mądrego pomagania i sposób działania Paczki, więc zostałam darczyńcą. (...) Paczka to okazja do poznania sposobu na to, jak pomagać w sposób mądry, punktowy i nierzadko długofalowy. Pokazała mi, że każda wolna minuta może być wypełniona czymś bardzo sensownym".

Tysiące potrzebujących wciąż czeka na pomoc! Nikt nie powinien zostać sam. Pomóc może każdy - wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Chcesz zrobić Szlachetną Paczkę po raz pierwszy?

Boisz się, że sam nie dasz rady zrobić Paczki? Szlachetna Paczka daje możliwość i narzędzia do tego, by łączyć się w grupy i dzięki temu pomagać na dużą skalę tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

W zeszłej edycji programu pomoc dla jednej rodziny przygotowywało średnio 31 osób - może być ich mniej, może być więcej, nie ma ograniczeń. Dzięki przygotowaniu pomocy wspólnie z innymi, wysiłek rozdziela się, a radość i satysfakcję ze wsparcia konkretnej rodziny czerpią wszyscy. Twoja paczka znajomych może zebrać się w szczytnym celu, skompletować to, co potrzebne i uruchomić machinę szczerej radości.

Jak przekonać innych do zrobienia wspólnej Szlachetnej Paczki?

Jak zebrać grupę? To łatwiejsze niż się wydaje. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdziesz zestaw materiałów, które ułatwią zebranie grupy znajomych do pomocy:

· to propozycje postów do social mediów,

· przykładowe treści wiadomości,

· plakaty,

· narzędzia do podziału zadań, które można rozesłać do osób zapraszanych do wspólnego robienia paczki,

· a nawet lista argumentów, które możesz przedstawić nieprzekonanym do wspólnego działania.

Jeśli masz wątpliwości, pytania - zadzwoń. Infolinia Szlachetnej Paczki (+48) 12 333 78 00 jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w godz. 10:00-18:00.

Zobacz spot promujący zaangażowanie w tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki:

Szlachetna Paczka w Twojej pracy albo szkole

Szlachetną Paczkę można przygotowywać też w szkole czy pracy, w której na co dzień spędzamy dużo czasu.

Przygotowywanie paczki w szkole, to idealny moment na to, by razem zrobić coś dobrego. To lekcja o empatii, odpowiedzialności i otwartości na drugiego człowieka, ale też okazja do lepszego poznania ludzi, z którymi spędza się czas w szkolnych murach.

Przygotowanie paczki w firmie to nie tylko piękny gest wobec potrzebujących, ale i okazja do pozytywnych emocji w miejscu pracy.

Jak zebrać grupę wśród znajomych, w firmie czy szkole? To proste. Organizatorzy programu przygotowali specjalne materiały, które to ułatwią. Znajdziesz je na stronie www.szlachetnapaczka.pl.

Możesz pomóc też powodzianom

W ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w internetowej Bazie Rodzin na www.szlachetnapaczka.pl można wybrać zarówno potrzebujących z najbliższej okolicy, jak i tych, którzy próbują zbudować swoje życie na nowo po wrześniowej powodzi.

Proces przygotowania pomocy i dostarczenia paczek w obu przypadkach jest taki sam. W każdym województwie wyznaczone są magazyny, do których darczyńcy będą mogli dostarczać paczki przeznaczone dla wybranej przez siebie rodziny, a stąd za pośrednictwem wolontariuszy trafią one bezpośrednio do potrzebujących. Historie rodzin dotkniętych skutkami powodzi można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki. Jedna z historii dotyczy rodziny pani Marleny i Dawida.

"To mieszkanie było spełnieniem naszych marzeń, choć dalekim od ideału. Małe, ciasne, ciemne, ale co miesiąc wkładaliśmy w remont kolejne oszczędności i widzieliśmy, jak nam pięknieje w oczach" - mówi pani Marlena, pokazując w telefonie zdjęcia mieszkania komunalnego, na które wraz z mężem i synami czekali kilka lat. "Myśleliśmy, że pandemia była najgorszym, co mogło nas spotkać. Straciłem pracę, żona i syn ciężko przeszli koronawirusa, do dzisiaj mają powikłania. Mieszkaliśmy po kontenerach i noclegowniach. I w końcu los się do nas uśmiechnął" - dodaje pan Dawid.

W 2022 roku rodzina zaczęła powoli odbudowywać życie i wychodzić na prostą. Otrzymali lokum, pan Dawid znalazł nową pracę i gdy tylko było to możliwe, wziął kredyt, aby przyspieszyć remont. Wiele było do zrobienia, by móc tam zamieszkać. Sam wymienił okna w pokoju synów i w łazience, zaczął odnawiać instalacje grzewczą oraz elektryczną. Liczył, że ze wszystkim zdąży przed tegoroczną zimą. Nie zdąży. Mieszkanie pochłonęła wrześniowa powódź.

Woda wzięła dosłownie wszystko. Przez wyrwę w ścianie z nurtem rzeki popłynęło całe ich życie, żywność, ubrania, meble. "Tylko kredyt nam zostawiła" - wzdycha pan Dawid. Jego pracodawca również ucierpiał podczas powodzi, więc mężczyzna w tej chwili nie może liczyć na zatrudnienie.

