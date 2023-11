Pomaganie to gra do jednej bramki – od lat reprezentanci i reprezentantki Polski w piłce nożnej angażują się w Szlachetną Paczkę. Nie inaczej jest w tym roku. "Pomagamy ze Szlachetną Paczką od 9 lat, więc można powiedzieć, że jest to już tradycja" – podkreślił Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Od 18 listopada na stronie www.szlachetnapaczka.pl można wybrać rodzinę w potrzebie i przygotować dla niej paczkę z pomocą.

Łączy nas piłka i... pomaganie

W tym roku w pomaganie zaangażowały się reprezentacje kobiet, mężczyzn i eFutbolu. Każda z reprezentacji to grupa różnych ludzi. Zawodniczki, zawodnicy i sztaby szkoleniowe mają swoje indywidualne doświadczenia i historie. Rozwijają swoje kariery w klubach na całym świecie, wpływają na nich nowe kultury i ludzie. Mają różne spojrzenia na świat, pomysły na siebie i przyszłość. Ale potrafią też - co podkreślają - łączyć się we wspólnym celu.

Co nas łączy? Na pewno jest to reprezentacja, jest orzełek, ale też pomaganie ludziom łączy wszystkich sportowców. Pomaganie zawsze jest ważne. Są ludzie w różnych potrzebach, a Szlachetna Paczka jest pomocna wszystkim. To jest bardzo fajne uczucie, że można obdarować ludzi, którzy potrzebują pomocy i oby takich inicjatyw było jak najwięcej - powiedział Michał Probierz, trener reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Rodziny w potrzebie czekają na wsparcie

W tym roku reprezentacje Polski mężczyzn, kobiet i drużyna eFutbolowa zdecydowały się pomóc rodzinie Pana Jana, który 14 lat temu został sam z półtorarocznym synem. Od tego momentu samodzielnie utrzymuje rodzinę. Pracuje jako kucharz.

Rodzinie nigdy się nie przelewało, jednak przez pandemię Covid ich sytuacja finansowa bardzo się pogorszyła. Pan Jan jest zatrudniony na umowę zlecenie, a restauracja, w której pracuje, była zamknięta na wiele miesięcy. W konsekwencji zniknęły praktycznie całe zgromadzone wcześniej oszczędności.



Obecnie - po odliczeniu wszystkich wydatków, mają na osobę niecałe 10 zł na dzień. Ledwo starcza na podstawowe wydatki. Pan Jan podporządkował wszystko synowi, chce, żeby Antek miał godne życie.

Pomagając gramy do jednej bramki! Piłkarskie reprezentacje Polski przygotowały Szlachetną Paczkę Materiały prasowe

Obaj są wielkimi kibicami! Antek uwielbia piłkę nożną. Reprezentantki i reprezentanci Polski dołączyli do swojej paczki między innymi piłkarską niespodziankę.

Informacje o rodzinach w potrzebie, czekających jeszcze na pomoc, dostępne są na stronie: www.szlachetnapaczka.pl. Tylko w ubiegłym roku pomoc w ramach Szlachetnej Paczki otrzymało 15,5 tys. rodzin.

W tym roku gramy do jednej bramki, pomagając rodzinie Pana Jana i Antka. Piłka nożna jest dla nich pasją i również odskocznią od codziennych trudności. Poprzez nasze zaangażowanie w Szlachetnej Paczce chcemy przekazać, że każdy gest jest bardzo ważny, że każda pomoc jest bardzo ważna i może odmienić życie każdej rodziny w potrzebie - powiedziała Ewa Pajor grająca w VfL Wolfsburg kapitanka reprezentacji Polski.

Słyszałem, że Antek ma duży potencjał i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję się o tym przekonać. I tak jak dzisiaj reprezentacja pomaga Antkowi, tak kiedyś Antek będzie pomagał na boisku reprezentacji - zauważył Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski.

Przygotowanie Szlachetnej Paczki to gra zespołowa. Pomoc dla jednej rodziny przygotowuje średnio 31 osób, w ubiegłej edycji pomaganie połączyło prawie 600 tys. Polaków. Sytuacja ekonomiczna, inflacja powodują, że w tym roku potrzebujących jest jeszcze więcej. By im pomóc - koniecznie jest zaangażowanie każdego z nas.

Jako drużyna eFutbolu angażujemy się w akcję Szlachetnej Paczki, aktywizując środowisko gamingowe. My działamy w internecie, ale tych opcji jest dużo i każdy znajdzie coś dla siebie, żeby móc zorganizować swoją drużynę do pomagania. Do zrobienia Szlachetnej Paczki możesz zaprosić kogoś ze swojej rodziny, znajomych, możesz zaprosić swoich kolegów, koleżanki, by zorganizować Szlachetną Paczkę - powiedział Bartosz "bejott" Jakubowski, reprezentant Polski w eFutbolu.

Pomaganie - nasza dobra tradycja

Szlachetna Paczka działa ponad 20 lat. Co roku dociera z pomocą do tysięcy rodzin. Organizatorzy liczą, że w i tym roku nie zabraknie szlachetnych drużyn i uda się pomóc wszystkim potrzebującym.

Pomagamy ze Szlachetną Paczką od 9 lat, więc można powiedzieć, że jest to już tradycja. Bardzo się z tego cieszymy, jest to dla nas wielka sprawa i robimy to z wielką radością. Z jednej strony jest to pomoc materialna, z drugiej strony to daje wielu osobom nadzieję i jest potrzebne. Namawiam każdego, kto może zebrać drużynę wokół siebie i stworzyć taką paczkę, żeby pomóc w większym lub mniejszym stopniu - powiedział Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski.

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki, podczas którego przygotowana pomoc przekazywana jest do rodzin, w tym roku odbędzie się w dniach 16-17 grudnia. Ale do wyboru rodziny zachęcamy już dziś, żeby nikt nie został bez wsparcia.

Jak wybrać rodzinę ze Szlachetnej Paczki? Wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl, gdzie dostępne są wszystkie szczegóły dotyczące rodzin w potrzebie i form pomocy.