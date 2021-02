Wielkanoc to bardzo ważny czas dla wielu chrześcijan. Oprócz wymiaru religijnego pamiętamy też o potrawach, które goszczą na naszym świątecznym stole. Wielkanocne menu jest absolutnie wyjątkowe, pełne aromatów i smaków. Na liście nie może zabraknąć mazurka, paschy i... babki. W tym artykule znajdziesz przepis na idealną wielkanocną babkę cytrynową!

Babkę wielkanocną można oblać lukrem i przystroić posiekanymi orzechami / Archiwum Leszczyński / PAP/StrefaGwiazd

Przygotowanie babki wielkanocnej nie jest trudne. Warto jednak dobrze zaplanować swoją pracę w kuchni i pewne rzeczy przygotować wcześniej.

Ciasto na pewno wyjdzie, jeśli zastosujesz się do tych kilku prostych kroków. Zaczynamy!



Potrzebne składniki:

4 jaja (rozmiar L),

200g masła (kostka),

1 szklanka cukru (ok. 170g),

1 łyżka cukru wanilinowego,

1 szklanka mąki pszennej TYP 450 (ok. 150g),

1/2 szklanki mąki ziemniaczanej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia (lub czubek łyżeczki sody oczyszczonej),

sok z 1 cytryny i starta skórka cytrynowa.



Składniki na lukier:



100g cukru pudru,

2-3 łyżki wody,

2 łyżki soku z cytryny.



Ponadto, do podsypania formy potrzebne Ci będzie: odrobina masła i bułka tarta.



Krok 1: Przygotuj niektóre składniki wcześniej

Jajka wykorzystywane w tym przepisie powinny być w temperaturze pokojowej. Dzięki temu lepiej będą się ubijały.



Wyjmij je z lodówki na około godzinę przed rozpoczęciem przygotowywania babki. Jeśli robisz to na ostatnią chwilę, nic nie szkodzi, mamy małą podpowiedź.



Wystarczy, że jajka włożysz do miseczki i zalejesz bardzo ciepłą wodą. Odstaw je na kilkanaście minut.



W wolnej chwili możesz też wycisnąć sok z cytryny i zetrzeć skórkę. Będzie łatwiej.

Polukrowane babki wielkanocne / Wojciech Pacewicz / PAP

Krok 2: Forma na babkę

Do wypieku babki potrzebna będzie forma z kominem pośrodku. Jej średnica to ok. 22-25 cm.



Musisz ją natłuścić masłem, a następnie (najlepiej nad miską) obsypać jej ścianki bułką tartą.



Dzięki temu, po upieczeniu, babka nie będzie przywierała i bez problemu "wyskoczy" z formy.

Teraz nagrzej piekarnik do 170 st. Celsjusza (grzanie góra-dół, bez termoobiegu!)



Krok 3: Mieszamy składniki

Roztop masło, dodaj sok z cytryny i startą skórkę.



Potrzebne Ci będą 2 miski.



Do większej miski wbij ocieplone wcześniej jajka (całe) i dodaj cukier. Ubijaj przez około 9-10 minut na sztywną, gęstą pianę. W trakcie dodawaj też cukier wanilinowy.



Do mniejszej miski wsyp wszystkie suche składniki. Wymieszaj mąkę tortową z ziemniaczaną, dodaj proszek do pieczenia.



Połącz suche składniki z ubitymi jajkami. Teraz potrzebny będzie mikser. Ustawiając wolne obroty, wymieszaj ciasto do uzyskania jednolitej masy. Dodaj roztopione masło z cytryną i mieszaj dalej. Możesz później użyć szpatułki.



Gotowa masa powinna mieć konsystencję budyniu.



Krok 4: 170 stopni i 45 minut

Do przygotowanej wcześniej formy wylej masę. Wstaw do nagrzanego do 170 st. piekarnika i piecz przez około 45 minut.



Po tym czasie możesz zrobić "test suchego patyczka". Wbij np. wykałaczkę w ciasto i sprawdź, czy jest sucha. Jeśli tak - babka jest gotowa!



Krok 5: Ostudź i udekoruj swoją babkę!

Po wyjęciu babki z piekarnika - odczekaj, aż wystygnie. Możesz ją posypać cukrem pudrem lub polukrować.



Jeśli wybrałeś drugą opcję, wymieszaj cukier puder z wodą i sokiem z cytryny. W razie potrzeby dodaj wody.



Pamiętaj:



Rzadki lukier łatwiej rozprowadza się po cieście, a także szybciej zastyga tworząc cienką warstwę na babce,

Gęsty lukier trudniej będzie rozprowadzić, ścieka po cieście wolniej i dłużej zastyga.

Babkę pokrytą lukrem możesz obsypać posiekanymi orzechami, czekoladowymi jajeczkami lub gotową posypką. Smacznego!



Babki cytrynowe ozdobione posiekanymi migdałami / Darek Delmanowicz / PAP