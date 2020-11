"Nie ma powrotu do tego, co było. Lewica jasno mówi, że żądamy po prostu legalnej aborcji bez kompromisów. To są prawa człowieka" – podkreśliła w rozmowie z PAP posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Jej zdaniem czasy kompromisu aborcyjnego z 1993 roku dawno minęły.

Joanna Scheuring-Wielgus / Tomasz Gzell /PAP

REKLAMA