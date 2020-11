11 zatrzymanych, ponad 900 wylegitymowanych, ponad 450 notatek do sanepidu i ponad 370 wniosków do sądu o ukaranie mandatem: to bilans sobotniej manifestacji Strajku Kobiet w Warszawie. Na ulice stolicy wyszło kilka tysięcy ludzi protestujących przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego, ale i świętujących 102. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. Podobne manifestacje przeszły ulicami kilkudziesięciu polskich miast.

