Kłopoty nie opuszczają w tym sezonie polskich skoczków. Kamil Stoch doznał urazu podczas treningów w Zakopanem. Prawdopodobnie wystąpi jednak w konkursach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi.

Kamil Stoch / Shutterstock

W środę Kamil Stoch nie bierze udziału w treningach na skoczni, gdyż na rozruchu podkręcił kostkę - poinformował na Twitterze Michał Chmielewski z TVP Sport.

Nie ma stuprocentowej pewności, że trzykrotny mistrz olimpijski zdoła wykurować się na polskie konkursy Pucharu Świata, ale prognozy są obiecujące. Weekend w Zakopanem rozpocznie się dla skoczków piątkowymi treningami i kwalifikacjami.

Kłopoty Stocha i spółki

W bieżącym sezonie kłopoty nie omijają polskich skoczków. Od początku sezonu biało-czerwoni prezentowali słabą formę i nie liczyli się walce o podium Pucharu Świata. Jedyne podium w sezonie to trzecie miejsce Stocha w Klingenthal. Ostatnio nieco lepiej zaczął prezentować się Piotr Żyła.

Problemy nie ominęły Stocha także podczas Turnieju Czterech Skoczni. Trzykrotny triumfator tej imprezy dwukrotnie nie wszedł do drugiej serii, a po odpadnięciu w kwalifikacjach w Innsbrucku wycofał się z turnieju.

Stoch przedwcześnie wrócił do Polski, by odpocząć, a w ostatni poniedziałek rozpoczął treningi na skoczni. Mimo wcześniejszych wątpliwości co do formy miał wystąpić w zawodach Pucharu Świata. Tymczasem pojawił się problem z urazem, który może przekreślić jego szanse na start.

Dziś w Zakopanem trenować ma cała kadra Polski, a trener Michal Doleżal po zajęciach ogłosi skład na konkursy PŚ w Zakopanem.

4 lutego rozpoczną się igrzyska w Pekinie. Stoch to trzykrotny mistrz olimpijski.