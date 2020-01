​Zaczął od trzeciego miejsca w Oberstdorfie, powtórzył to w Ga-Pa, potem było drugie w Innsbrucku, a na koniec wygrana w Bischofshofen. Tak wyglądała droga Dawida Kubackiego do triumfu w 68. Turnieju Czterech Skoczni. "Zasłużył na to" - ocenił trener kadry Michal Dolezal.

