"Było dzisiaj trochę stresu, ale starałem się podejść do tego zadaniowo: to, co mam do zrobienia, nic więcej, nic mniej" - tak Dawid Kubacki podsumował w rozmowie z Eurosportem dzień swojego wielkiego triumfu: zwycięstwa w konkursie Pucharu Świata w Bischofshofen i w całym 68. Turnieju Czterech Skoczni.

