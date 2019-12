Adam Małysz nie ukrywał zadowolenia po inauguracyjnym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, w którym Dawid Kubacki zajął trzecie, a Piotr Żyła piąte miejsce. "To znów był popis Ryoyu Kobayashiego, ale i my mamy powody do radości" - przyznał były znakomity zawodnik.

