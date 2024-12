Paweł Wąsek, 25-letni zawodnik WSS Wisła, jest dziś bohaterem naszego cyklu „Skoczkowie i ich odskocznie”. Kto zaraził go pasją do skoków? Jakie ma metody, by się skupić? Którego pytania dziennikarzy nie lubi najbardziej? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziecie w rozmowie Magdaleny Wojtoń.

Rozmowa Magdaleny Wojtoń z Pawłem Wąskiem Adrian Pallasch, Józef Polewka / RMF FM Wojna między tatą a dziadkiem Jego tata naciskał, by dobrze jeździł na nartach. Narciarstwo alpejskie było pierwszą dyscypliną, którą uprawiał. Natomiast dziadek, który kiedyś sam skakał na nartach, namówił Pawła Wąska do pójścia w jego ślady. Był też jego pierwszym trenerem. W domu była mała wojna między tatą a dziadkiem, dotycząca tego, co mam robić - śmieje się skoczek Paweł Wąsek przyznaje, że w rodzinie nie ma taryfy ulgowej. Co weekend w jego domu się sprząta, a on - poza sezonem - odpowiada za odkurzanie i mycie podłóg. Magdalena Wojtoń i Paweł Wąsek / Józef Polewka / RMF FM Co z dietą? Jak tłumaczy Wąsek, przez lata zawodnicy mają już takie doświadczenie, że wiedzą, na co i kiedy można sobie pozwolić. Latem jest trudniej, bo są treningi siłowe. Natomiast zimą łatwiej jest spalić kalorie i przypilnować wagi. Jak skupić się przed skokiem? Zdradza Paweł Wąsek Skoczkowie i ich odskocznie Na wodzie, nie w wodzie W mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia Pawła Wąska na skuterze wodnym albo nartach wodnych. Jak mówi Magdalenie Wojtoń, lubi aktywności nie wodzie, ale nie w wodzie. Frajdę daje mu też wakeboarding. A gdzie odpoczywa Paweł Wąsek? Gdzieś na zewnątrz. Nie przepadam za siedzeniem w domu. Staram się robić coś sportowego. Lubię też grać w tenisa, jeździć samochodem, motorem - wylicza skoczek. W domu wirtualnie ściga się z kolegami w "Speed Racing". Jak skupić się przed skokiem? Każdy zawodnik ma swoje rytuały, żeby wejść w tryb startowego skupienia - zdradza nam Paweł Wąsek. Ja zazwyczaj przed skokiem, kiedy idę po schodach, staram się kontrolować każdy ruch, czuć każdy schodek, skupiać na każdym kroku. Jeśli mam czas, bo zawodnik przede mną np. zapina narty, gram w głowię w taką grę: mówię w myśli: 2, 3, 4, 1 - 3, 4, 1, 2 - 4, 2, 3, 1. Po to, żeby skupić się na danej czynności - tłumaczy gość RMF FM. Jakiego pytania zadawanego przez dziennikarzy najbardziej nie lubi Paweł Wąsek? Tego, czy się stresuje podczas zawodów - odpowiada. Jak dodaje, to oczywiste, że kiedy komuś na czymś zależy, pojawia się stres. Najważniejsze jest poradzenie sobie z nim.